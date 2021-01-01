Господарський підхід: територію навколо Луцької райради облагородять та розширять парковку





Про це розповів заступник голови Луцької районної ради Сергій Сівак,



Для комфорту відвідувачів, депутатів та працівників територію навколо Луцької районної ради облагородять та облаштують більшу парковку.



«Ми, як новообраний менеджмент ради, з креативних позицій підходимо до необхідності зміни як внутрішнього інтер’єру приміщення ради, так і його зовнішнього оздоблення, території, паркувального майданчика.



Вимога абсолютно проста – зробити максимум зручності для громадян, відвідувачів, працівників апарату та райдержадміністрації. Зокрема, в холі першого поверху будуть встановлені нові м’які меблі», - сказав Сергій Сівак.



З його слів, попереднє керівництво районної ради абсолютно не приділяло цьому уваги.



«Крім того, навпроти районної ради працює супермаркет, де із незрозумілих причин досі відсутній майданчик для автомобілів, тому працівники магазину, покупці залишають свої автомобілі на території районної ради. Це створює незручності для працівників районної ради, райдержадміністрації, депутатів, відвідувачів ЦНАПу. Тому ми плануємо зайнятися облаштуванням паркувального майданчика. Як то кажуть, театр починається з вішалки, а Луцька районна рада – з парковки», - наголосив заступник голови райради.



Серед запланованого – окультурення території, зрізи аварійних дерев, розширення майданчика та встановлення шлагбауму на в’їзді. Працівники районної ради, РДА та депутати матимуть можливість доступу та в’їзду. За потребою на територію зможуть заїжджати також і відвідувачі.



«Приємно, що нинішнє керівництво Луцької районної ради саме ініціює наведення ладу на прилеглій території, а не чекає приписів муніципальної варти. Луцька міська рада сприятиме тому, щоб облагородити цю територію», - розповів депутат Луцької міської ради Микола Федік.















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