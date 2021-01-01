На Волині затримали водія під дією наркотиків





Про це



Сьогодні, 18 березня вранці на стаціонарному посту «Цумань», що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), патрульні помітили автомобіль Honda Accord, водій якого рухався з порушенням правил дорожнього руху.



Патрульні зупинили транспортний засіб. За кермом автомобіля перебував 29-річний чоловік, у якого поліцейські виявили ознаки наркотичного сп’яніння: розширені зіниці, неприродна блідість.



Під час перевірки документів також встановили, що чоловік уже позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням Оболонського районного суду міста Києва через керування в стані сп’яніння.



Водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння.



На нього слали протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, повторно протягом року) КУпАП.



Тепер ця стаття передбачає покарання — 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки або адмінарештом на 10 діб.



Також, порушник отримав постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, бувши позбавленим права керування) КУпАП. Штраф — 20 400 грн.



Окрім цього, до чоловіка патрульні застосували превентивний захід поверхневу перевірку, в результаті якої виявили поліетиленовий пакет з речовиною, ззовні схожою на наркотичну.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та забезпечили охорону місця події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині патрульні відсторонили від керування чоловіка з ознаками наркотичного сп’яніння.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Сьогодні, 18 березня вранці на стаціонарному посту «Цумань», що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), патрульні помітили автомобіль Honda Accord, водій якого рухався з порушенням правил дорожнього руху.Патрульні зупинили транспортний засіб. За кермом автомобіля перебував 29-річний чоловік, у якого поліцейські виявили ознаки наркотичного сп’яніння: розширені зіниці, неприродна блідість.Під час перевірки документів також встановили, що чоловік уже позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням Оболонського районного суду міста Києва через керування в стані сп’яніння.Водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння.На нього слали протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, повторно протягом року) КУпАП.Тепер ця стаття передбачає покарання — 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки або адмінарештом на 10 діб.Також, порушник отримав постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, бувши позбавленим права керування) КУпАП. Штраф — 20 400 грн.Окрім цього, до чоловіка патрульні застосували превентивний захід поверхневу перевірку, в результаті якої виявили поліетиленовий пакет з речовиною, ззовні схожою на наркотичну.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та забезпечили охорону місця події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію