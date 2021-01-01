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На Волині затримали водія під дією наркотиків

На Волині затримали водія під дією наркотиків
На Волині патрульні відсторонили від керування чоловіка з ознаками наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Сьогодні, 18 березня вранці на стаціонарному посту «Цумань», що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), патрульні помітили автомобіль Honda Accord, водій якого рухався з порушенням правил дорожнього руху.

Патрульні зупинили транспортний засіб. За кермом автомобіля перебував 29-річний чоловік, у якого поліцейські виявили ознаки наркотичного сп’яніння: розширені зіниці, неприродна блідість.

Під час перевірки документів також встановили, що чоловік уже позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням Оболонського районного суду міста Києва через керування в стані сп’яніння.

Водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння.

На нього слали протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, повторно протягом року) КУпАП.

Тепер ця стаття передбачає покарання — 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки або адмінарештом на 10 діб.

Також, порушник отримав постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, бувши позбавленим права керування) КУпАП. Штраф — 20 400 грн.

Окрім цього, до чоловіка патрульні застосували превентивний захід поверхневу перевірку, в результаті якої виявили поліетиленовий пакет з речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та забезпечили охорону місця події.

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Теги: Волинь, Цумань, авто, водій під дією наркотиків
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