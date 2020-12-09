Два врятованих життя: на Волині жінці провели унікальну операцію на 30-му тижні вагітності. ВІДЕО





Про це йдеться у Андрія Гнатюка.



З мінімальними розрізами пацієнтці видалили жовчний міхур з камінням, позбавивши тим самим болі в животі.



Проблему вчасно виявили в пологовому відділенні Ківерцівської міської лікарні й терміново відправили жінку на операцію в обласну клініку. Там жінці провели лапароскопічне оперативне втучання. І після того Наталія Погонюк народила природним шляхом. Тепер усі разом тішаться з’яві на світ ще однієї людини.



"Я розуміла, що без операції може не тільки дитина не вижити, а і я...Настільки все було боляче і важко. Ми всі сподівалися, що обійдеться лапароскопічно, щоб 7-місячну дитину не чіпати", - розповідає породілля Наталія Погонюк.



Медики зауважили, що це була унікальна операція, яку не у всіх лікарнях проводять. Але завдяки спільним зусиллям лікарів її все-таки успішно провели.



Деталі – у відео:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі волинської обласної лікарні провели складне й водночас неординарне оперативне втручання жінці на 30-му тижні вагітності.Про це йдеться у сюжеті журналістаЗ мінімальними розрізами пацієнтці видалили жовчний міхур з камінням, позбавивши тим самим болі в животі.Проблему вчасно виявили в пологовому відділенні Ківерцівської міської лікарні й терміново відправили жінку на операцію в обласну клініку. Там жінці провели лапароскопічне оперативне втучання. І після того Наталія Погонюк народила природним шляхом. Тепер усі разом тішаться з’яві на світ ще однієї людини."Я розуміла, що без операції може не тільки дитина не вижити, а і я...Настільки все було боляче і важко. Ми всі сподівалися, що обійдеться лапароскопічно, щоб 7-місячну дитину не чіпати", - розповідає породілляМедики зауважили, що це була унікальна операція, яку не у всіх лікарнях проводять. Але завдяки спільним зусиллям лікарів її все-таки успішно провели.Деталі – у відео:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію