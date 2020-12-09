вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Два врятованих життя: на Волині жінці провели унікальну операцію на 30-му тижні вагітності. ВІДЕО

Два врятованих життя: на Волині жінці провели унікальну операцію на 30-му тижні вагітності. ВІДЕО
Лікарі волинської обласної лікарні провели складне й водночас неординарне оперативне втручання жінці на 30-му тижні вагітності.

Про це йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.

З мінімальними розрізами пацієнтці видалили жовчний міхур з камінням, позбавивши тим самим болі в животі.

Проблему вчасно виявили в пологовому відділенні Ківерцівської міської лікарні й терміново відправили жінку на операцію в обласну клініку. Там жінці провели лапароскопічне оперативне втучання. І після того Наталія Погонюк народила природним шляхом. Тепер усі разом тішаться з’яві на світ ще однієї людини.

"Я розуміла, що без операції може не тільки дитина не вижити, а і я...Настільки все було боляче і важко. Ми всі сподівалися, що обійдеться лапароскопічно, щоб 7-місячну дитину не чіпати", - розповідає породілля Наталія Погонюк.

Медики зауважили, що це була унікальна операція, яку не у всіх лікарнях проводять. Але завдяки спільним зусиллям лікарів її все-таки успішно провели.

Деталі – у відео:




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: операція, лікарі, жінка, вагітність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь вибула із помаранчевої зони карантину
Сьогодні, 14:50
Два врятованих життя: на Волині жінці провели унікальну операцію на 30-му тижні вагітності. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
На Волині затримали водія під дією наркотиків
Сьогодні, 14:33
Через «Ягодин» до Польщі нелегально перевозили деревину на велику суму грошей
Сьогодні, 14:18
Господарський підхід: територію навколо Луцької райради облагородять та розширять парковку
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Ковельські хірурги врятували молоду жінку від ймовірної інвалідності Ковельські хірурги врятували молоду жінку від ймовірної інвалідності
10 березень, 17:21
Волинські хірурги успішно видалили жінці «мігруючий» камінь, що заважав їй нормально жити Волинські хірурги успішно видалили жінці «мігруючий» камінь, що заважав їй нормально жити
17 лютий, 11:20
Луцька лікарка розповіла, чому у деяких жінок трапляється завмерла вагітність Луцька лікарка розповіла, чому у деяких жінок трапляється завмерла вагітність
09 грудень, 2020, 17:13
У Луцьку лікарі успішно видалили 15-річній дівчині майже 3-кілограмову пухлину. ФОТО 18+ У Луцьку лікарі успішно видалили 15-річній дівчині майже 3-кілограмову пухлину. ФОТО 18+
12 серпень, 2020, 14:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь вибула із помаранчевої зони карантину
Сьогодні, 14:50
 0
Два врятованих життя: на Волині жінці провели унікальну операцію на 30-му тижні вагітності. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
 0
На Волині затримали водія під дією наркотиків
Сьогодні, 14:33
 0
Через «Ягодин» до Польщі нелегально перевозили деревину на велику суму грошей
Сьогодні, 14:18
 0
Господарський підхід: територію навколо Луцької райради облагородять та розширять парковку
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8