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Волинянин пропонував поліцейському 2000 гривень хабара

Волинянин пропонував поліцейському 2000 гривень хабара
36-річному волинянину не вдалося відкупитися від поліції.

Так, удень 12 березня 2021 року чоловік, аби не бути притягнутим до відповідальності за завідомо неправдивий виклик поліції, запропонував правоохоронцям 2000 гривень, - інформує Волинська обласна прокуратура.

Далі – слово за судом.

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством за надання службовим особам неправомірної вигоди (незалежно від її суми) настає кримінальна відповідальність. Зауважимо, що мінімальне покарання, передбачене санкцією ч.1 ст. 369 КК України за пропозицію, обіцянку і надання неправомірної вигоди службовим особам – штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Максимальне – 4 роки позбавлення волі.

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Теги: хабар, корупція, волинянин
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