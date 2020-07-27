Волинянин пропонував поліцейському 2000 гривень хабара

36-річному волинянину не вдалося відкупитися від поліції.Так, удень 12 березня 2021 року чоловік, аби не бути притягнутим до відповідальності за завідомо неправдивий виклик поліції, запропонував правоохоронцям 2000 гривень, - інформує Волинська обласна прокуратура.Далі – слово за судом.Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством за надання службовим особам неправомірної вигоди (незалежно від її суми) настає кримінальна відповідальність. Зауважимо, що мінімальне покарання, передбачене санкцією ч.1 ст. 369 КК України за пропозицію, обіцянку і надання неправомірної вигоди службовим особам – штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Максимальне – 4 роки позбавлення волі.