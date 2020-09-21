Чотирьох добровольців з Волині посмертно відзначили державними нагородами
Сьогодні, 15:25
До Дня українського добровольця Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив чотирьох волинян державними нагородами.
Відповідний Указ Президент підписав 12 березня 2021 року, інформує Волинська ОДА.
Зокрема, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня:
– Андрія Атаманчука – добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»;
– Олега Вишневського – добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»;
– Дмитра Колєснікова – добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»;
– Анатолія Федчишина – добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».
Нагадаємо, що сім років тому саме добровольці з доброї волі та за покликом серця стали на захист держави. Відтак, 14 березня 2014 року 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Потім до них приєдналися ще тисячі людей, які вирушили на Донбас. Новоствореному батальйону присвоїли ім’я генерала Сергія Кульчицького, який загинув 29 травня 2014 року під час бойових дій у Слов’янську.
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Відповідний Указ Президент підписав 12 березня 2021 року, інформує Волинська ОДА.
Зокрема, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня:
– Андрія Атаманчука – добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»;
– Олега Вишневського – добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»;
– Дмитра Колєснікова – добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»;
– Анатолія Федчишина – добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».
Нагадаємо, що сім років тому саме добровольці з доброї волі та за покликом серця стали на захист держави. Відтак, 14 березня 2014 року 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Потім до них приєдналися ще тисячі людей, які вирушили на Донбас. Новоствореному батальйону присвоїли ім’я генерала Сергія Кульчицького, який загинув 29 травня 2014 року під час бойових дій у Слов’янську.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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