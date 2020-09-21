Чотирьох добровольців з Волині посмертно відзначили державними нагородами

До Дня українського добровольця Президент Українипосмертно відзначив чотирьох волинян державними нагородами.Відповідний Указ Президент підписав 12 березня 2021 року, інформує Волинська ОДА.Зокрема, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня:– добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»;– добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»;– добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»;– добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».Нагадаємо, що сім років тому саме добровольці з доброї волі та за покликом серця стали на захист держави. Відтак, 14 березня 2014 року 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Потім до них приєдналися ще тисячі людей, які вирушили на Донбас. Новоствореному батальйону присвоїли ім’я генерала, який загинув 29 травня 2014 року під час бойових дій у Слов’янську.