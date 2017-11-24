вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні змінили правила іспиту на водійські права

В Україні змінили правила іспиту на водійські права
В Україні проводитимуть іспити на водійські права за новими правилами, які набудуть чинності вже в квітні.

Про це йдеться на сайті Головного сервісного центр МВС України.

Так, з 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань правил дорожнього руху.

Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії. Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті.

Також нагадують, що для підготовки до складання практичного іспиту на сайті Головного сервісного центру МВС можна ознайомитися з маршрутами для перевірки навичок керування транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водії, права, іспит, зміни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер колишній депутат Луцької міської ради
Сьогодні, 15:50
Волинь отримає 10 новеньких «швидких»
Сьогодні, 15:35
В Україні змінили правила іспиту на водійські права
Сьогодні, 15:33
Чотирьох добровольців з Волині посмертно відзначили державними нагородами
Сьогодні, 15:25
Волинянин пропонував поліцейському 2000 гривень хабара
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
В уряді змінили правила видачі водійських прав В уряді змінили правила видачі водійських прав
24 листопад, 2017, 17:18
В Україні запустили онлайн нові тести для іспиту водіїв В Україні запустили онлайн нові тести для іспиту водіїв
12 вересень, 2017, 14:53
З 1 липня українці «по-новому» здаватимуть на права
30 червень, 2017, 03:28
Водіям вже не можна ігнорувати вимоги патрульних поліцейських Водіям вже не можна ігнорувати вимоги патрульних поліцейських
27 грудень, 2015, 05:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин, який розповсюджував дитячу порногафію, вийшов під заставу у понад 300 тисяч гривень
Сьогодні, 16:23
 0
У Луцьку небайдужі «здали» поліції підпільний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 16:14
 0
Луцьк виграв грант на купівлю обладнання для очистки фільтрату на полігоні у Брищі
Сьогодні, 16:09
 0
Повідомили, чи скасують рух поїздів через Київ та Львів
Сьогодні, 16:07
 0
На Волині запрацювала ще одна поліцейська станція
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8