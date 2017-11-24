В Україні змінили правила іспиту на водійські права
Сьогодні, 15:33
В Україні проводитимуть іспити на водійські права за новими правилами, які набудуть чинності вже в квітні.
Про це йдеться на сайті Головного сервісного центр МВС України.
Так, з 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань правил дорожнього руху.
Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії. Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті.
Також нагадують, що для підготовки до складання практичного іспиту на сайті Головного сервісного центру МВС можна ознайомитися з маршрутами для перевірки навичок керування транспортними засобами.
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Про це йдеться на сайті Головного сервісного центр МВС України.
Так, з 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань правил дорожнього руху.
Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії. Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті.
Також нагадують, що для підготовки до складання практичного іспиту на сайті Головного сервісного центру МВС можна ознайомитися з маршрутами для перевірки навичок керування транспортними засобами.
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