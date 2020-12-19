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Волинь отримає 10 новеньких «швидких»

Волинь отримає 10 новеньких «швидких»
До кінця березня кожна область, у тому числі Волинська, отримає нові автомобілі швидкої допомоги.

Наказ про їх розподіл підписав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє МОЗ.

416 «швидких» будуть відправлені в регіони відповідно до договорів, укладених Державним підприємством «Медичні закупівлі України». Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

«Кількісно розподіл затвердили з огляду на закупівлі попередніх років. Міністерство враховувало об’єктивну потребу кожного регіону», – сказала Світлана Шаталова.

273 автомобілі – типу В. Це стандартні лінійні швидкі, найпоширеніші у використанні. Ще 143 автомобілі – типу С. Це так звані реанімобілі, особливо потрібні в час пандемії COVID-19.

«Загальна сума коштів, витрачена з державного бюджету на закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги, – 728 мільйонів гривень. Комплектація обладнання уперше здійснена за стандартом Євросоюзу», – наголосила Світлана Шаталова.

Розподілено автомобілі таким чином:
Волинська область – 10;
Дніпропетровська – 25;
Житомирська – 25;
Запорізька – 26;
Закарпатська – 9;
Івано-Франківська – 26;
Кіровоградська – 43;
Київська – 42;
Луганська – 28;
Львівська – 50;
Миколаївська – 20;
Рівненська – 18;
Сумська – 10;
Харківська – 24;
Херсонська – 6;
Хмельницька – 9;
Черкаська – 8;
Чернівецька – 23;
Чернігівська – 14.

Нині в Україні, за наявними офіційними даними, працює 2947 автомобілів екстреної медичної допомоги, з них приблизно 700 – з терміном експлуатації більше як 10 років, понад 1600 – 5–10 років.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, швидкі, нові, МОЗ
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