Волинські рятувальники здобули третє місце на чемпіонаті ДСНС України з самбо
Сьогодні, 20:42
У Сумах 18 березня відбувся Чемпіонат Державної служби України з надзвичайних ситуацій з боротьби самбо. У змаганнях взяли участь майже 60 спортсменів.
Свою майстерність демонстрували 13 команд з Волинської, Київської, Львівської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Житомирської, Рівненської областей, Міжрегіонального центру швидкого реагування (м. Ромни), Національного університету цивільного захисту України, Черкаського інституту пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
У підсумку змагань волиняни вибороли третє загальнокомандне місце, на другу сходинку п’єдесталу підійнялися представники команди Черкаського інституту пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України, а перемогу здобули спортсмени-рятувальники Національного університету цивільного захисту України.
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Свою майстерність демонстрували 13 команд з Волинської, Київської, Львівської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Житомирської, Рівненської областей, Міжрегіонального центру швидкого реагування (м. Ромни), Національного університету цивільного захисту України, Черкаського інституту пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
У підсумку змагань волиняни вибороли третє загальнокомандне місце, на другу сходинку п’єдесталу підійнялися представники команди Черкаського інституту пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України, а перемогу здобули спортсмени-рятувальники Національного університету цивільного захисту України.
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