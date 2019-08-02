вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські рятувальники здобули третє місце на чемпіонаті ДСНС України з самбо

Волинські рятувальники здобули третє місце на чемпіонаті ДСНС України з самбо
У Сумах 18 березня відбувся Чемпіонат Державної служби України з надзвичайних ситуацій з боротьби самбо. У змаганнях взяли участь майже 60 спортсменів.

Свою майстерність демонстрували 13 команд з Волинської, Київської, Львівської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Житомирської, Рівненської областей, Міжрегіонального центру швидкого реагування (м. Ромни), Національного університету цивільного захисту України, Черкаського інституту пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

У підсумку змагань волиняни вибороли третє загальнокомандне місце, на другу сходинку п’єдесталу підійнялися представники команди Черкаського інституту пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України, а перемогу здобули спортсмени-рятувальники Національного університету цивільного захисту України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рятувальники, спорт, чемпіонаті ДСНС України з самбо
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські рятувальники здобули третє місце на чемпіонаті ДСНС України з самбо
Сьогодні, 20:42
У Ківерцях на автостанції в чоловіка вилучили боєприпаси
Сьогодні, 20:18
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 березня
Сьогодні, 20:00
На Волині – аварія за участю двох бусів та вантажівки
Сьогодні, 19:26
У Луцьку виступить суперфіналіст шоу «Голос країни»
Сьогодні, 19:10
Схожі новини
Волинські рятувальники здобули перемогу у змаганнях з гирьового спорту Волинські рятувальники здобули перемогу у змаганнях з гирьового спорту
09 березень, 20:11
Волинські рятувальники вибороли бронзу на змаганнях пожежників Волинські рятувальники вибороли бронзу на змаганнях пожежників
02 серпень, 2019, 20:30
У Харкові волинянка «наштурмувала» пожежну драбину на перше місце У Харкові волинянка «наштурмувала» пожежну драбину на перше місце
03 липень, 2019, 18:30
Найвправніші волинські рятувальники - з Луцька та Торчина. ФОТО Найвправніші волинські рятувальники - з Луцька та Торчина. ФОТО
30 червень, 2016, 10:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські рятувальники здобули третє місце на чемпіонаті ДСНС України з самбо
Сьогодні, 20:42
 0
У Ківерцях на автостанції в чоловіка вилучили боєприпаси
Сьогодні, 20:18
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 березня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині – аварія за участю двох бусів та вантажівки
Сьогодні, 19:26
 0
У Луцьку виступить суперфіналіст шоу «Голос країни»
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8