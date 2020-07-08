Помер колишній депутат Луцької міської ради

Корецький Іван Тимофійович.



Про це Інформаційному агентству



«З глибоким сумом повідомляємо, що помер відомий на Волині ветеран, депутат Луцької міської ради трьох скликань, почесний працівник туризму, людина з великим серцем, щирою душею, багаторічний заступник голови президії організації Корецький Іван Тимофійович. Ми висловлюємо щирі співчуття дружині, синам, внукам, рідним і близьким покійного. Нехай земля буде пухом. Вічна йому пам’ять», – зазначили в організації.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Івана Тимофійовича.





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