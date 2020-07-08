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Помер колишній депутат Луцької міської ради

Помер колишній депутат Луцької міської ради
На 78-му році життя помер відомий на Волині ветеран Корецький Іван Тимофійович.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинській обласній організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій.

«З глибоким сумом повідомляємо, що помер відомий на Волині ветеран, депутат Луцької міської ради трьох скликань, почесний працівник туризму, людина з великим серцем, щирою душею, багаторічний заступник голови президії організації Корецький Іван Тимофійович. Ми висловлюємо щирі співчуття дружині, синам, внукам, рідним і близьким покійного. Нехай земля буде пухом. Вічна йому пам’ять», – зазначили в організації.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Івана Тимофійовича.

Помер колишній депутат Луцької міської ради

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Теги: смерть, Корецький Іван, ветеран
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