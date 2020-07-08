Помер колишній депутат Луцької міської ради
Сьогодні, 15:50
На 78-му році життя помер відомий на Волині ветеран Корецький Іван Тимофійович.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинській обласній організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій.
«З глибоким сумом повідомляємо, що помер відомий на Волині ветеран, депутат Луцької міської ради трьох скликань, почесний працівник туризму, людина з великим серцем, щирою душею, багаторічний заступник голови президії організації Корецький Іван Тимофійович. Ми висловлюємо щирі співчуття дружині, синам, внукам, рідним і близьким покійного. Нехай земля буде пухом. Вічна йому пам’ять», – зазначили в організації.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Івана Тимофійовича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинській обласній організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій.
«З глибоким сумом повідомляємо, що помер відомий на Волині ветеран, депутат Луцької міської ради трьох скликань, почесний працівник туризму, людина з великим серцем, щирою душею, багаторічний заступник голови президії організації Корецький Іван Тимофійович. Ми висловлюємо щирі співчуття дружині, синам, внукам, рідним і близьким покійного. Нехай земля буде пухом. Вічна йому пам’ять», – зазначили в організації.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Івана Тимофійовича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, чи скасують рух поїздів через Київ та Львів
Сьогодні, 16:07
На Волині запрацювала ще одна поліцейська станція
Сьогодні, 15:55
Помер колишній депутат Луцької міської ради
Сьогодні, 15:50
Волинь отримає 10 новеньких «швидких»
Сьогодні, 15:35
В Україні змінили правила іспиту на водійські права
Сьогодні, 15:33