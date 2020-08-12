На Волині запрацювала ще одна поліцейська станція





Про це



Обслуговує вона вісім населених пунктів, в яких проживають понад чотири тисячі осіб. Станцію облаштували у приміщенні сільської ради, там зробили ремонт, закупили нові меблі та технічне обладнання.



Реалізувати проєкт «Поліцейський офіцер громади» у Зарічанській громаді вдалося завдяки співпраці та спільним зусиллям поліцейських та місцевої влади.



Поліцейським офіцером тут з кінця 2020 року працює Андрій Грицюк. Правоохоронцю створили комфортні умови для виконання функціональних обов’язків та забезпечили службовим автомобілем, в якому є все необхідне технічне обладнання, сейф, термопринтер для винесення постанов про адмінправопорушення, а також інструменти, які потрібні не тільки для несення служби, а й для допомоги людям.



Завдяки цьому поліцейському вдасться ще краще боротись зі злочинністю на місцях для забезпечення спокою жителів своєї громади.



Нагадаємо, що Волинь є однією з перших, хто долучився до проєкту «Поліцейський офіцер громади». Нині на території області працює 33 поліцейські офіцери, всі вони є повністю забезпечені службовими автомобілями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 березня, у селі Заріччя Володимир-Волинської громади відкрили поліцейську станцію.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Обслуговує вона вісім населених пунктів, в яких проживають понад чотири тисячі осіб. Станцію облаштували у приміщенні сільської ради, там зробили ремонт, закупили нові меблі та технічне обладнання.Реалізувати проєкт «Поліцейський офіцер громади» у Зарічанській громаді вдалося завдяки співпраці та спільним зусиллям поліцейських та місцевої влади.Поліцейським офіцером тут з кінця 2020 року працює Андрій Грицюк. Правоохоронцю створили комфортні умови для виконання функціональних обов’язків та забезпечили службовим автомобілем, в якому є все необхідне технічне обладнання, сейф, термопринтер для винесення постанов про адмінправопорушення, а також інструменти, які потрібні не тільки для несення служби, а й для допомоги людям.Завдяки цьому поліцейському вдасться ще краще боротись зі злочинністю на місцях для забезпечення спокою жителів своєї громади.Нагадаємо, що Волинь є однією з перших, хто долучився до проєкту «Поліцейський офіцер громади». Нині на території області працює 33 поліцейські офіцери, всі

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію