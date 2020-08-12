На Волині запрацювала ще одна поліцейська станція
Сьогодні, 15:55
Сьогодні, 18 березня, у селі Заріччя Володимир-Волинської громади відкрили поліцейську станцію.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Обслуговує вона вісім населених пунктів, в яких проживають понад чотири тисячі осіб. Станцію облаштували у приміщенні сільської ради, там зробили ремонт, закупили нові меблі та технічне обладнання.
Реалізувати проєкт «Поліцейський офіцер громади» у Зарічанській громаді вдалося завдяки співпраці та спільним зусиллям поліцейських та місцевої влади.
Поліцейським офіцером тут з кінця 2020 року працює Андрій Грицюк. Правоохоронцю створили комфортні умови для виконання функціональних обов’язків та забезпечили службовим автомобілем, в якому є все необхідне технічне обладнання, сейф, термопринтер для винесення постанов про адмінправопорушення, а також інструменти, які потрібні не тільки для несення служби, а й для допомоги людям.
Завдяки цьому поліцейському вдасться ще краще боротись зі злочинністю на місцях для забезпечення спокою жителів своєї громади.
Нагадаємо, що Волинь є однією з перших, хто долучився до проєкту «Поліцейський офіцер громади». Нині на території області працює 33 поліцейські офіцери, всі вони є повністю забезпечені службовими автомобілями.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Обслуговує вона вісім населених пунктів, в яких проживають понад чотири тисячі осіб. Станцію облаштували у приміщенні сільської ради, там зробили ремонт, закупили нові меблі та технічне обладнання.
Реалізувати проєкт «Поліцейський офіцер громади» у Зарічанській громаді вдалося завдяки співпраці та спільним зусиллям поліцейських та місцевої влади.
Поліцейським офіцером тут з кінця 2020 року працює Андрій Грицюк. Правоохоронцю створили комфортні умови для виконання функціональних обов’язків та забезпечили службовим автомобілем, в якому є все необхідне технічне обладнання, сейф, термопринтер для винесення постанов про адмінправопорушення, а також інструменти, які потрібні не тільки для несення служби, а й для допомоги людям.
Завдяки цьому поліцейському вдасться ще краще боротись зі злочинністю на місцях для забезпечення спокою жителів своєї громади.
Нагадаємо, що Волинь є однією з перших, хто долучився до проєкту «Поліцейський офіцер громади». Нині на території області працює 33 поліцейські офіцери, всі вони є повністю забезпечені службовими автомобілями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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