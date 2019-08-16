Луцьк виграв грант на купівлю обладнання для очистки фільтрату на полігоні у Брищі

Луцька міська рада виграла грант, який дозволить придбати та встановити обладнання для очистки фільтрату на полігоні у селі Брище та провести інші заходи, пов'язані з поводженням з відходами.Про це міський головаповідомив на своїй сторінці у фейсбуці.Називається проєкт «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді». Донором виступає Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, яке представлене Engagement Global gGmbH / Сервісною службою “Міста в єдиному світі”. Головний партнер у справі - адміністрація краю Ліппе (ФРН).Бюджет проєкту: 310 500,89 євро.Грант: 244 170,89 євро.Фінансовий внесок Луцької МТГ: 66 330,00 євро.Проєкт мають реалізувати до 30 квітня 2023 року.Заходи проекту:- закупівля та встановлення обладнання для очистки фільтрату на полігоні у с. Брище.- Закупівля компостерів для шкіл Луцької МТГ (20 шт).- Розробка Концепції управління органічними відходами.- Поїздка фахівців сфери управління відходами Луцької МТГ до краю Ліппе.- 2 поїздки експертів з краю Ліппе до міста Луцьк.- Інформаційні кампанії щодо поводження з органічними відходами у Луцькій МТГ.