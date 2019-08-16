Луцьк виграв грант на купівлю обладнання для очистки фільтрату на полігоні у Брищі
Сьогодні, 16:09
Луцька міська рада виграла грант, який дозволить придбати та встановити обладнання для очистки фільтрату на полігоні у селі Брище та провести інші заходи, пов'язані з поводженням з відходами.
Про це міський голова Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Називається проєкт «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді». Донором виступає Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, яке представлене Engagement Global gGmbH / Сервісною службою “Міста в єдиному світі”. Головний партнер у справі - адміністрація краю Ліппе (ФРН).
Бюджет проєкту: 310 500,89 євро.
Грант: 244 170,89 євро.
Фінансовий внесок Луцької МТГ: 66 330,00 євро.
Проєкт мають реалізувати до 30 квітня 2023 року.
Заходи проекту:
- закупівля та встановлення обладнання для очистки фільтрату на полігоні у с. Брище.
- Закупівля компостерів для шкіл Луцької МТГ (20 шт).
- Розробка Концепції управління органічними відходами.
- Поїздка фахівців сфери управління відходами Луцької МТГ до краю Ліппе.
- 2 поїздки експертів з краю Ліппе до міста Луцьк.
- Інформаційні кампанії щодо поводження з органічними відходами у Луцькій МТГ.
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Про це міський голова Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Називається проєкт «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді». Донором виступає Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, яке представлене Engagement Global gGmbH / Сервісною службою “Міста в єдиному світі”. Головний партнер у справі - адміністрація краю Ліппе (ФРН).
Бюджет проєкту: 310 500,89 євро.
Грант: 244 170,89 євро.
Фінансовий внесок Луцької МТГ: 66 330,00 євро.
Проєкт мають реалізувати до 30 квітня 2023 року.
Заходи проекту:
- закупівля та встановлення обладнання для очистки фільтрату на полігоні у с. Брище.
- Закупівля компостерів для шкіл Луцької МТГ (20 шт).
- Розробка Концепції управління органічними відходами.
- Поїздка фахівців сфери управління відходами Луцької МТГ до краю Ліппе.
- 2 поїздки експертів з краю Ліппе до міста Луцьк.
- Інформаційні кампанії щодо поводження з органічними відходами у Луцькій МТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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