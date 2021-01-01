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У Луцьку небайдужі «здали» поліції підпільний гральний заклад. ФОТО

У Луцьку небайдужі «здали» поліції підпільний гральний заклад. ФОТО
У Луцьку поліцейські припинили роботу підпільного грального закладу. Його виявили завдяки пильності небайдужих громадян.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Нині на місці працює слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Правоохоронці вилучили 16 системних блоків, стільки ж моніторів, мишки, клавіатури, 3 флешки, 2 маршрутизатори, жорсткий диск, мобільні телефони тощо.

Тривають першопочаткові слідчі дії. Роботу закладу припинили.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 170 до 680 тисяч гривень штрафу без права обіймати певні посади строком на рік.

Нагадаємо, що на початку лютого дільничні офіцери та слідчі у Луцьку задокументували незаконну діяльність грального закладу. Спільно з ротою поліції особливого призначення у його приміщенні провели санкціонований обшук. У результаті – вилучили близько 70 одиниць техніки.

У Луцьку небайдужі «здали» поліції підпільний гральний заклад. ФОТО
У Луцьку небайдужі «здали» поліції підпільний гральний заклад. ФОТО

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Теги: Луцьк, підпільний заклад
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