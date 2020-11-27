вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин, який розповсюджував дитячу порнографію, вийшов під заставу у понад 300 тисяч гривень

Лучанин, який розповсюджував дитячу порнографію, вийшов під заставу у понад 300 тисяч гривень
Слідчі завершили досудове слідство у справі щодо розповсюдження світлин дітей з елементами порнографії.

Нагадаємо, що 62-річного жителя Луцька затримали у листопаді 2020 року, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Фігурант обирав собі жертв, створюючи в соціальній мережі фіктивні облікові записи, та долучався в друзі до малолітніх осіб.

Поліцейські провели два санкціонованих обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі, вилучили технічні засоби, носії інформації, мобільні телефони, банківські картки тощо.

62-річному зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою, після чого внесли заставу в сумі 315 000 гривень.

Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скерували до суду.

Лучанин, який розповсюджував дитячу порнографію, вийшов під заставу у понад 300 тисяч гривень
Лучанин, який розповсюджував дитячу порнографію, вийшов під заставу у понад 300 тисяч гривень
Лучанин, який розповсюджував дитячу порнографію, вийшов під заставу у понад 300 тисяч гривень


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Луцьк, дитяча порнографія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий
Сьогодні, 16:55
Вперше в історії Ковеля відбудеться театральний фестиваль
Сьогодні, 16:30
Лучанин, який розповсюджував дитячу порнографію, вийшов під заставу у понад 300 тисяч гривень
Сьогодні, 16:23
У Луцьку небайдужі «здали» поліції підпільний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 16:14
Луцьк виграв грант на купівлю обладнання для очистки фільтрату на полігоні у Брищі
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
Лучанина, який розповсюджував дитячу порнографію, взяли під варту Лучанина, який розповсюджував дитячу порнографію, взяли під варту
27 листопад, 2020, 11:45
62-річний лучанин через Інтернет розповсюджував порнографічні фото дітей. ФОТО 62-річний лучанин через Інтернет розповсюджував порнографічні фото дітей. ФОТО
26 листопад, 2020, 19:31
Викрали задля розваги: затримали чоловіків, які поцупили кликуна у центрі Луцька Викрали задля розваги: затримали чоловіків, які поцупили кликуна у центрі Луцька
11 березень, 12:20
У Луцьку спіймали хулігана, який розмалював «розумну» зупинку У Луцьку спіймали хулігана, який розмалював «розумну» зупинку
11 березень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вдарила учня і була напідпитку: вчительку з Тернополя підозрюють у знущаннях над дитиною
Сьогодні, 17:30
 0
На Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер
Сьогодні, 17:14
 0
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий
Сьогодні, 16:55
 0
Вперше в історії Ковеля відбудеться театральний фестиваль
Сьогодні, 16:30
 0
Лучанин, який розповсюджував дитячу порнографію, вийшов під заставу у понад 300 тисяч гривень
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8