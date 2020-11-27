Лучанин, який розповсюджував дитячу порнографію, вийшов під заставу у понад 300 тисяч гривень





Нагадаємо, що



Фігурант обирав собі жертв, створюючи в соціальній мережі фіктивні облікові записи, та долучався в друзі до малолітніх осіб.



Поліцейські провели два санкціонованих обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі, вилучили технічні засоби, носії інформації, мобільні телефони, банківські картки тощо.



62-річному зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою, після чого внесли заставу в сумі 315 000 гривень.



Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скерували до суду.







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