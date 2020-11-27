Лучанин, який розповсюджував дитячу порнографію, вийшов під заставу у понад 300 тисяч гривень
Сьогодні, 16:23
Слідчі завершили досудове слідство у справі щодо розповсюдження світлин дітей з елементами порнографії.
Нагадаємо, що 62-річного жителя Луцька затримали у листопаді 2020 року, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Фігурант обирав собі жертв, створюючи в соціальній мережі фіктивні облікові записи, та долучався в друзі до малолітніх осіб.
Поліцейські провели два санкціонованих обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі, вилучили технічні засоби, носії інформації, мобільні телефони, банківські картки тощо.
62-річному зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою, після чого внесли заставу в сумі 315 000 гривень.
Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скерували до суду.
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Нагадаємо, що 62-річного жителя Луцька затримали у листопаді 2020 року, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Фігурант обирав собі жертв, створюючи в соціальній мережі фіктивні облікові записи, та долучався в друзі до малолітніх осіб.
Поліцейські провели два санкціонованих обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі, вилучили технічні засоби, носії інформації, мобільні телефони, банківські картки тощо.
62-річному зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою, після чого внесли заставу в сумі 315 000 гривень.
Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скерували до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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