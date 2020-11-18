Вдарила учня і була напідпитку: вчительку з Тернополя підозрюють у знущаннях над дитиною





У підсумку педагогиню звільнили, а поліція веде перевірку, - пише



У гімназії Тернополя 12 березня трапився інцидент. Вчителька фізкультури Тетяна В. проводила урок у дітей із третього класу. Як повідомляє видання 20 хвилин, нібито педагогиня на уроці була напідпитку.



У неї стався конфлікт з одним із учнів. Начебто вона зачинила двері в спортзал на замок, кричала і навіть вдарила учня головою об двері. Діти здійняли галас, злякалися, прибігли інші вчителі, їм довелося навіть зламати двері.



Ніхто поліцію в школу не викликав



У самій гімназії ситуацію не коментують. У відділі освіти Тернопільської міської ради запевнили, що педагогиня на уроці була тверезою.



"Ні, вчителька не була п'яною, це неправда. Від батьків учня ніяких скарг не надходило ні в поліцію, ні мені. Я розмовляла з поліцією, там сказали, що ведуть перевірку, ми чекаємо їхніх результатів. Це хороший педагог, учні її люблять. Але, мабуть, різні ситуації бувають. Тоді директор відреагував на ситуацію", – заявила OBOZREVATEL начальниця відділу освіти Ольга Похиляк.



"Заяв від батьків до нас не надходило, в лікарню також ніхто не звертався. Але ми самостійно ведемо перевірку цього випадку. Того дня в гімназію ніхто поліцію не викликав, тому ми не перевіряли, чи була педагогиня в стані алкогольного сп'яніння. Деякі діти говорили, що вчителька була напідпитку, але офіційних підтверджень у нас немає. У навчальному закладі самі розбиралися, батьки не були агресивно налаштовані. Відомо, що начебто вчителька дитину штовхнула", – сказав OBOZREVATEL спікер обласної поліції Сергій Крета.



Поведінку назвали неетичною



У закладі офіційно назвали поведінку педагогині неетичною:



"Вчителька з порушенням педагогічної етики грубо намагалася вивести учня зі спортивного залу в коридор, водночас гучно зачинила двері й підвищила голос. Це призвело до хвилювання дітей, які стали свідками неетичної поведінки вчительки. Діти відразу повідомили дирекції гімназії про інцидент, педагогиню негайно усунули від проведення уроків через негідну поведінку. Гімназист ніяких тілесних ушкоджень не отримав. Необхідності звертатися до лікаря або в поліцію не було. Психолог разом із класним керівником провели бесіду з дітьми, які опинилися в стресовій ситуації. Учителька того ж дня написала заяву про звільнення".



Зараз уроки фізкультури в гімназії ведуть інші вчителі.



Про звільнену вчительку відомо, що в цьому навчальному закладі вона працює вже 23 роки. Нібито раніше на неї скарг не було. Буквально перед тим, що трапилося, вона пройшла переатестацію.



Головне фото – ілюстративне.

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У гімназії Тернополя 12 березня трапився інцидент. Вчителька фізкультури Тетяна В. проводила урок у дітей із третього класу. Як повідомляє видання 20 хвилин, нібито педагогиня на уроці була напідпитку.У неї стався конфлікт з одним із учнів. Начебто вона зачинила двері в спортзал на замок, кричала і навіть вдарила учня головою об двері. Діти здійняли галас, злякалися, прибігли інші вчителі, їм довелося навіть зламати двері.У самій гімназії ситуацію не коментують. У відділі освіти Тернопільської міської ради запевнили, що педагогиня на уроці була тверезою."Ні, вчителька не була п'яною, це неправда. Від батьків учня ніяких скарг не надходило ні в поліцію, ні мені. Я розмовляла з поліцією, там сказали, що ведуть перевірку, ми чекаємо їхніх результатів. Це хороший педагог, учні її люблять. Але, мабуть, різні ситуації бувають. Тоді директор відреагував на ситуацію", – заявила OBOZREVATEL начальниця відділу освіти"Заяв від батьків до нас не надходило, в лікарню також ніхто не звертався. Але ми самостійно ведемо перевірку цього випадку. Того дня в гімназію ніхто поліцію не викликав, тому ми не перевіряли, чи була педагогиня в стані алкогольного сп'яніння. Деякі діти говорили, що вчителька була напідпитку, але офіційних підтверджень у нас немає. У навчальному закладі самі розбиралися, батьки не були агресивно налаштовані. Відомо, що начебто вчителька дитину штовхнула", – сказав OBOZREVATEL спікер обласної поліціїУ закладі офіційно назвали поведінку педагогині неетичною:"Вчителька з порушенням педагогічної етики грубо намагалася вивести учня зі спортивного залу в коридор, водночас гучно зачинила двері й підвищила голос. Це призвело до хвилювання дітей, які стали свідками неетичної поведінки вчительки. Діти відразу повідомили дирекції гімназії про інцидент, педагогиню негайно усунули від проведення уроків через негідну поведінку. Гімназист ніяких тілесних ушкоджень не отримав. Необхідності звертатися до лікаря або в поліцію не було. Психолог разом із класним керівником провели бесіду з дітьми, які опинилися в стресовій ситуації. Учителька того ж дня написала заяву про звільнення".Зараз уроки фізкультури в гімназії ведуть інші вчителі.Про звільнену вчительку відомо, що в цьому навчальному закладі вона працює вже 23 роки. Нібито раніше на неї скарг не було. Буквально перед тим, що трапилося, вона пройшла переатестацію.

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