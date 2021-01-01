вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У річці Стир зріс рівень води: з чим це пов'язано та чи вийде водойма з берегів

У річці Стир зріс рівень води: з чим це пов'язано та чи вийде водойма з берегів
17 березня на 10 сантиметрів, вже сьогодні – на 5. У річці Стир зростає рівень води. З чим це пов’язано і чи вийде головна водна артерія Луцька з берегів?

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіли у секторі гідрологічного прогнозування Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Як повідомила завідувач сектору гідрологічного прогнозування Людмила Кашпрук, станом на сьогодні внаслідок періодичних скидів води із Хрінницького водосховища поступово зростає рівень води у Стиру.

«Такі скиди води відбуваються щорічно. У Луцьку до заплави річки Стир залишилося 26 сантиметрів – поки важко сказати, чи вийде річка з берегів, чи ні», - каже гідролог. Та додає, що поки рівень води у головній артерії Луцька щоденно зростає на декілька сантиметрів, але це не критично.

«Сьогодні з Хрінницького водосховища знову трошечки скинули води в Стир. Вчора рівень води у річці збільшився на 10 сантиметрів, сьогодні – на 5. Але вода ще буде потроху добігати. Наразі по всіх річках Волині рівень води спадає, зростає лише Стир, і то внаслідок скидів. Згідно з прогнозами, найближчим часом на території області значних опадів не передбачається, тому, швидше за все, надалі рівень води скрізь буде зменшуватись», - каже Людмила Кашпрук.

Водночас все ще зберігаються затоплення господарських споруд, обійсть та присадибних ділянок у районі Прип’яті.

І хоча річка Стохід поки що тримається на заплаві, але з 15 березня рівень води і там, і в Прип’яті йде на спад.

Тримається відмітка жовтого рівня небезпеки у селі Підгір’я (колишній Ратнівський район,- ред.), але й тут рівень води з кожним днем йде в мінус.

Але на 125 сантиметрів підвищився рівень води в озері Світязь. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 18 сантиметрів.

«Можна сказати, що цього року Світязь став більш повноводним», - підкреслила Людмила Кашпрук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, річка Стир, гідролог
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 19 березня
Сьогодні, 19:00
У місті на Волині встановлять пам'ятник загиблим Героям
Сьогодні, 18:17
У річці Стир зріс рівень води: з чим це пов'язано та чи вийде водойма з берегів
Сьогодні, 18:10
Вдарила учня і була напідпитку: вчительку з Тернополя підозрюють у знущаннях над дитиною
Сьогодні, 17:30
На Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер
Сьогодні, 17:14
Схожі новини
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 19 березня У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 19 березня
Сьогодні, 19:00
Волинь отримає 10 новеньких «швидких» Волинь отримає 10 новеньких «швидких»
Сьогодні, 15:35
Чотирьох добровольців з Волині посмертно відзначили державними нагородами Чотирьох добровольців з Волині посмертно відзначили державними нагородами
Сьогодні, 15:25
Волинь вибула із помаранчевої зони карантину Волинь вибула із помаранчевої зони карантину
Сьогодні, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – аварія за участю двох бусів та вантажівки
Сьогодні, 19:26
 0
У Луцьку виступить суперфіналіст шоу «Голос країни»
Сьогодні, 19:10
 0
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 19 березня
Сьогодні, 19:00
 0
У місті на Волині встановлять пам'ятник загиблим Героям
Сьогодні, 18:17
 0
У річці Стир зріс рівень води: з чим це пов'язано та чи вийде водойма з берегів
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8