У річці Стир зріс рівень води: з чим це пов'язано та чи вийде водойма з берегів





Про це Інформаційному агентству



Як повідомила завідувач сектору гідрологічного прогнозування Людмила Кашпрук, станом на сьогодні внаслідок періодичних скидів води із Хрінницького водосховища поступово зростає рівень води у Стиру.



«Такі скиди води відбуваються щорічно. У Луцьку до заплави річки Стир залишилося 26 сантиметрів – поки важко сказати, чи вийде річка з берегів, чи ні», - каже гідролог. Та додає, що поки рівень води у головній артерії Луцька щоденно зростає на декілька сантиметрів, але це не критично.



«Сьогодні з Хрінницького водосховища знову трошечки скинули води в Стир. Вчора рівень води у річці збільшився на 10 сантиметрів, сьогодні – на 5. Але вода ще буде потроху добігати. Наразі по всіх річках Волині рівень води спадає, зростає лише Стир, і то внаслідок скидів. Згідно з прогнозами, найближчим часом на території області значних опадів не передбачається, тому, швидше за все, надалі рівень води скрізь буде зменшуватись», - каже Людмила Кашпрук.



Водночас все ще зберігаються затоплення господарських споруд, обійсть та присадибних ділянок у районі Прип’яті.



І хоча річка Стохід поки що тримається на заплаві, але з 15 березня рівень води і там, і в Прип’яті йде на спад.



Тримається відмітка жовтого рівня небезпеки у селі Підгір’я (колишній Ратнівський район,- ред.), але й тут рівень води з кожним днем йде в мінус.



Але на 125 сантиметрів підвищився рівень води в озері Світязь. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 18 сантиметрів.



«Можна сказати, що цього року Світязь став більш повноводним», - підкреслила Людмила Кашпрук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 березня на 10 сантиметрів, вже сьогодні – на 5. У річці Стир зростає рівень води. З чим це пов’язано і чи вийде головна водна артерія Луцька з берегів?Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіли у секторі гідрологічного прогнозування Волинського обласного центру з гідрометеорології.Як повідомила завідувач сектору гідрологічного прогнозування, станом на сьогодні внаслідок періодичних скидів води із Хрінницького водосховища поступово зростає рівень води у Стиру.«Такі скиди води відбуваються щорічно. У Луцьку до заплави річки Стир залишилося 26 сантиметрів – поки важко сказати, чи вийде річка з берегів, чи ні», - каже гідролог. Та додає, що поки рівень води у головній артерії Луцька щоденно зростає на декілька сантиметрів, але це не критично.«Сьогодні з Хрінницького водосховища знову трошечки скинули води в Стир. Вчора рівень води у річці збільшився на 10 сантиметрів, сьогодні – на 5. Але вода ще буде потроху добігати. Наразі по всіх річках Волині рівень води спадає, зростає лише Стир, і то внаслідок скидів. Згідно з прогнозами, найближчим часом на території області значних опадів не передбачається, тому, швидше за все, надалі рівень води скрізь буде зменшуватись», - каже Людмила Кашпрук.Водночас все ще зберігаються затоплення господарських споруд, обійсть та присадибних ділянок у районі Прип’яті.І хоча річка Стохід поки що тримається на заплаві, але з 15 березня рівень води і там, і в Прип’яті йде на спад.Тримається відмітка жовтого рівня небезпеки у селі Підгір’я (колишній Ратнівський район,- ред.), але й тут рівень води з кожним днем йде в мінус.Але на 125 сантиметрів підвищився рівень води в озері Світязь. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 18 сантиметрів.«Можна сказати, що цього року Світязь став більш повноводним», - підкреслила Людмила Кашпрук.

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