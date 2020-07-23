вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ліну Костенко планують номінувати на Нобелівську премію

Ліну Костенко планують номінувати на Нобелівську премію
На Нобелівську премію у галузі літератури у 2021 році планують номінувати українську поетесу та письменницю Ліну Костенко. Сама видатна діячка ще ніяк не прокоментувала ініціативу.

Питання обговорили 18 березня, на черговому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, напередодні дня народження видатної письменниці, - пише https://novyny.24tv.ua/linu-kostenko-planuyut-nominuvati-nobelivsku-premiyu-novini-sogodni_n1572619 з посиланням на повідомлення нардепки Євгенії Кравчук у Facebook.

«Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко», – закликає Кравчук.

Якщо комітет остаточно підтримає номінацію Костенко – постанову буде направлено на розгляд до Верховної Ради.

Зазначимо, що сама Ліна Костенко ще не прокоментувала ініціативу нардепів.
Варто нагадати, що у 2005 році письменниця відмовилась від звання Героя України, яке їй хотів присудити тодішній Президент України Віктор Ющенко. Костенко прокоментувала своє рішення так: «Політичної біжутерії не ношу!».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ліна Костенко, Нобелівська премія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни здобули медалі на міжнародному чемпіонаті із джиу-джитсу. ФОТО
Сьогодні, 04:32
Ліну Костенко планують номінувати на Нобелівську премію
Сьогодні, 03:27
В Україні ветеранам війни на Донбасі дозволили вакцинуватися позачергово, але є умови
Сьогодні, 02:29
Волинські вокалісти здобули перші місця на міжнародному фестивалі
Сьогодні, 01:22
«Динамо» безпорадно програє «Вільярреалу» і прощається з Лігою Європи
Сьогодні, 00:52
Схожі новини
Вперше за 64 роки скасували бенкет Нобелівської премії Вперше за 64 роки скасували бенкет Нобелівської премії
23 липень, 2020, 02:17
Письменниця українського походження отримала Нобелівську премію Письменниця українського походження отримала Нобелівську премію
11 жовтень, 2019, 01:13
Верховна Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру Верховна Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру
18 вересень, 2018, 18:51
У Луцьку покажуть виставу за романом «Берестечко» Ліни Костенко У Луцьку покажуть виставу за романом «Берестечко» Ліни Костенко
21 квітень, 2017, 20:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни здобули медалі на міжнародному чемпіонаті із джиу-джитсу. ФОТО
Сьогодні, 04:32
 0
Ліну Костенко планують номінувати на Нобелівську премію
Сьогодні, 03:27
 0
В Україні ветеранам війни на Донбасі дозволили вакцинуватися позачергово, але є умови
Сьогодні, 02:29
 0
Волинські вокалісти здобули перші місця на міжнародному фестивалі
Сьогодні, 01:22
 0
«Динамо» безпорадно програє «Вільярреалу» і прощається з Лігою Європи
Сьогодні, 00:52
 0
Медіа
відео
1/8