Ліну Костенко планують номінувати на Нобелівську премію
Сьогодні, 03:27
На Нобелівську премію у галузі літератури у 2021 році планують номінувати українську поетесу та письменницю Ліну Костенко. Сама видатна діячка ще ніяк не прокоментувала ініціативу.
Питання обговорили 18 березня, на черговому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, напередодні дня народження видатної письменниці, - пише https://novyny.24tv.ua/linu-kostenko-planuyut-nominuvati-nobelivsku-premiyu-novini-sogodni_n1572619 з посиланням на повідомлення нардепки Євгенії Кравчук у Facebook.
«Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко», – закликає Кравчук.
Якщо комітет остаточно підтримає номінацію Костенко – постанову буде направлено на розгляд до Верховної Ради.
Зазначимо, що сама Ліна Костенко ще не прокоментувала ініціативу нардепів.
Варто нагадати, що у 2005 році письменниця відмовилась від звання Героя України, яке їй хотів присудити тодішній Президент України Віктор Ющенко. Костенко прокоментувала своє рішення так: «Політичної біжутерії не ношу!».
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Питання обговорили 18 березня, на черговому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, напередодні дня народження видатної письменниці, - пише https://novyny.24tv.ua/linu-kostenko-planuyut-nominuvati-nobelivsku-premiyu-novini-sogodni_n1572619 з посиланням на повідомлення нардепки Євгенії Кравчук у Facebook.
«Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко», – закликає Кравчук.
Якщо комітет остаточно підтримає номінацію Костенко – постанову буде направлено на розгляд до Верховної Ради.
Зазначимо, що сама Ліна Костенко ще не прокоментувала ініціативу нардепів.
Варто нагадати, що у 2005 році письменниця відмовилась від звання Героя України, яке їй хотів присудити тодішній Президент України Віктор Ющенко. Костенко прокоментувала своє рішення так: «Політичної біжутерії не ношу!».
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