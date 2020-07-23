Ліну Костенко планують номінувати на Нобелівську премію

На Нобелівську премію у галузі літератури у 2021 році планують номінувати українську поетесу та письменницю. Сама видатна діячка ще ніяк не прокоментувала ініціативу.Питання обговорили 18 березня, на черговому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, напередодні дня народження видатної письменниці, - пише https://novyny.24tv.ua/linu-kostenko-planuyut-nominuvati-nobelivsku-premiyu-novini-sogodni_n1572619 з посиланням на повідомлення нардепкиу Facebook.«Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко», – закликає Кравчук.Якщо комітет остаточно підтримає номінацію Костенко – постанову буде направлено на розгляд до Верховної Ради.Зазначимо, що сама Ліна Костенко ще не прокоментувала ініціативу нардепів.Варто нагадати, що у 2005 році письменниця відмовилась від звання Героя України, яке їй хотів присудити тодішній Президент України. Костенко прокоментувала своє рішення так: «Політичної біжутерії не ношу!».