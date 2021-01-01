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Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 березня
У Волинській області завтра, 19 березня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ морозу, вдень 0-5⁰ тепла.

У Луцьку на завтра, 19 березня, синоптики також передажють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6⁰ морозу, вдень 3-5⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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