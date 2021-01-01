На Волині – аварія за участю двох бусів та вантажівки





Про це повідомили редакцію



Близько 18:50 на вулиці Брестській зіткнулися три авто: «Peugeot Expert», «Volkswagen T4» та вантажівка. Усі транспортні засоби рухалися в одному напрямку.



На місце автопригоди працювала поліція. Деталі ДТП встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 березня, у Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.Про це повідомили редакцію «Ковель media» очевидці аварії.Близько 18:50 на вулиці Брестській зіткнулися три авто: «Peugeot Expert», «Volkswagen T4» та вантажівка. Усі транспортні засоби рухалися в одному напрямку.На місце автопригоди працювала поліція. Деталі ДТП встановлюються.

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