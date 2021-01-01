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На Волині – аварія за участю двох бусів та вантажівки

На Волині – аварія за участю двох бусів та вантажівки
Сьогодні, 18 березня, у Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Про це повідомили редакцію «Ковель media» очевидці аварії.

Близько 18:50 на вулиці Брестській зіткнулися три авто: «Peugeot Expert», «Volkswagen T4» та вантажівка. Усі транспортні засоби рухалися в одному напрямку.

На місце автопригоди працювала поліція. Деталі ДТП встановлюються.


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Теги: Ковель, подвійна аварія
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