На Волині – аварія за участю двох бусів та вантажівки
Сьогодні, 19:26
Сьогодні, 18 березня, у Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.
Про це повідомили редакцію «Ковель media» очевидці аварії.
Близько 18:50 на вулиці Брестській зіткнулися три авто: «Peugeot Expert», «Volkswagen T4» та вантажівка. Усі транспортні засоби рухалися в одному напрямку.
На місце автопригоди працювала поліція. Деталі ДТП встановлюються.
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Про це повідомили редакцію «Ковель media» очевидці аварії.
Близько 18:50 на вулиці Брестській зіткнулися три авто: «Peugeot Expert», «Volkswagen T4» та вантажівка. Усі транспортні засоби рухалися в одному напрямку.
На місце автопригоди працювала поліція. Деталі ДТП встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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