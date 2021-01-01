Волинські вокалісти здобули перші місця на міжнародному фестивалі
Сьогодні, 01:22
Народний аматорський вокально-інструментальний ансамбль «Поліські веретена» (керівник Олена Комар) центру культури та дозвілля Камінь-Каширської міської ради та тріо «З роси і води» здобули перші премії у міжнародному фестивалі-конкурсі «Kharkov TALENT music FEST», що відбувся дистанційно.
З-поміж тисячі учасників, котрі представляли на розгляд висококваліфікованого журі свої різножанрові виступи, вкотре перемога дістається волинським вокалістам. Про це пише газета «Полісся».
Цього разу зіркові вокалісти потішили професійне товариство своїм співом, виконуючи неординарну композицію «В’язанка», що увібрала уривки українських народних пісень, записаних за творами Лесі Українки.
Завдяки аранжуванню Дмитра Смолярчука музичний твір зазвучав новими барвами. В композиції, до слова, використовуються діалекти Камінь-Каширщини.
Нагороду такого ж гатунку здобули також учасниці тріо у складі Людмили Лесик, Олени Комар та Катерини Пікун. Виконавиці виступили з естрадним вокалом, презентуючи пісню «Мить» на слова Святослава Вакарчука. Композиція в авторській обробці бандуристки Катерини Пікун неабияк вразила слухачів.
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З-поміж тисячі учасників, котрі представляли на розгляд висококваліфікованого журі свої різножанрові виступи, вкотре перемога дістається волинським вокалістам. Про це пише газета «Полісся».
Цього разу зіркові вокалісти потішили професійне товариство своїм співом, виконуючи неординарну композицію «В’язанка», що увібрала уривки українських народних пісень, записаних за творами Лесі Українки.
Завдяки аранжуванню Дмитра Смолярчука музичний твір зазвучав новими барвами. В композиції, до слова, використовуються діалекти Камінь-Каширщини.
Нагороду такого ж гатунку здобули також учасниці тріо у складі Людмили Лесик, Олени Комар та Катерини Пікун. Виконавиці виступили з естрадним вокалом, презентуючи пісню «Мить» на слова Святослава Вакарчука. Композиція в авторській обробці бандуристки Катерини Пікун неабияк вразила слухачів.
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