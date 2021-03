19 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 19 березня 91 рік виповнюється- українській письменниці, поетесі-шістдесятниці, Лауреатці Шевченківської премії, Премії Антоновичів.Серед волинських сьогоднішніх іменинників згадаємо журналістівта Наталію Пашкетник, а також громадську активісткуБажаємо іменинникам міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах!Іменини за православним календарем святкують Максим, Костянтин, Федір, Аркадій, Юліан, Олена, Аврам та Абрам.19 березня світ відзначає Міжнародний день клієнта і День абсолютно неймовірних дітей.У 1474 році у Венеції був прийнятий закон про охорону винаходів - перший у світі закон про охорону авторського права.У 1831 році відбулося перше пограбування банку в США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав з City Bank of New York (ніякого зв'язку зі скандально відомим нині Bank of New York) 245 тисяч доларів - гігантську на ті часи суму. Незабаром злочинця вдалося схопити, він отримав п'ять років ув'язнення у в'язниці Сінг-Сінг та повернув більшу частину викраденого.В 1927 році в штаті Вашингтон м'ясник виявив в шлунку курчати шість самородків золота.У 1953 році вперше по телебаченню була показана церемонія вручення «Оскара».У 1955 році в Масаді (Ізраїль) археологами були виявлені останки палацу Ірода.В 1958 році в Страсбурзі відкрилося перше засідання Європарламенту.У 1964 році керівництво фірми IBM прийняло рішення про розробку і запуск у виробництво сімейства ЕОМ System/360.Не можна вживати лайливі слова, а також думати погано про інших. Не варто брехати і вигадувати. Краще відмовитися в цей день від своїх шкідливих звичок, наприклад, курити і пити спиртне.