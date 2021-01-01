19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 19 березня 91 рік виповнюється Ліні Костенко - українській письменниці, поетесі-шістдесятниці, Лауреатці Шевченківської премії, Премії Антоновичів.
Серед волинських сьогоднішніх іменинників згадаємо журналістів Костянтина Олексюка та Наталію Пашкетник, а також громадську активістку Юлію Мамчур.
Бажаємо іменинникам міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах!
Іменини за православним календарем святкують Максим, Костянтин, Федір, Аркадій, Юліан, Олена, Аврам та Абрам.
19 березня світ відзначає Міжнародний день клієнта і День абсолютно неймовірних дітей.
Пам'ятні дати 19 березня, річниці та події
У 1474 році у Венеції був прийнятий закон про охорону винаходів - перший у світі закон про охорону авторського права.
У 1831 році відбулося перше пограбування банку в США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав з City Bank of New York (ніякого зв'язку зі скандально відомим нині Bank of New York) 245 тисяч доларів - гігантську на ті часи суму. Незабаром злочинця вдалося схопити, він отримав п'ять років ув'язнення у в'язниці Сінг-Сінг та повернув більшу частину викраденого.
В 1927 році в штаті Вашингтон м'ясник виявив в шлунку курчати шість самородків золота.
У 1953 році вперше по телебаченню була показана церемонія вручення «Оскара».
У 1955 році в Масаді (Ізраїль) археологами були виявлені останки палацу Ірода.
В 1958 році в Страсбурзі відкрилося перше засідання Європарламенту.
У 1964 році керівництво фірми IBM прийняло рішення про розробку і запуск у виробництво сімейства ЕОМ System/360.
Що сьогодні не можна робити
Не можна вживати лайливі слова, а також думати погано про інших. Не варто брехати і вигадувати. Краще відмовитися в цей день від своїх шкідливих звичок, наприклад, курити і пити спиртне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Серед волинських сьогоднішніх іменинників згадаємо журналістів Костянтина Олексюка та Наталію Пашкетник, а також громадську активістку Юлію Мамчур.
Бажаємо іменинникам міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах!
Іменини за православним календарем святкують Максим, Костянтин, Федір, Аркадій, Юліан, Олена, Аврам та Абрам.
19 березня світ відзначає Міжнародний день клієнта і День абсолютно неймовірних дітей.
Пам'ятні дати 19 березня, річниці та події
У 1474 році у Венеції був прийнятий закон про охорону винаходів - перший у світі закон про охорону авторського права.
У 1831 році відбулося перше пограбування банку в США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав з City Bank of New York (ніякого зв'язку зі скандально відомим нині Bank of New York) 245 тисяч доларів - гігантську на ті часи суму. Незабаром злочинця вдалося схопити, він отримав п'ять років ув'язнення у в'язниці Сінг-Сінг та повернув більшу частину викраденого.
В 1927 році в штаті Вашингтон м'ясник виявив в шлунку курчати шість самородків золота.
У 1953 році вперше по телебаченню була показана церемонія вручення «Оскара».
У 1955 році в Масаді (Ізраїль) археологами були виявлені останки палацу Ірода.
В 1958 році в Страсбурзі відкрилося перше засідання Європарламенту.
У 1964 році керівництво фірми IBM прийняло рішення про розробку і запуск у виробництво сімейства ЕОМ System/360.
Що сьогодні не можна робити
Не можна вживати лайливі слова, а також думати погано про інших. Не варто брехати і вигадувати. Краще відмовитися в цей день від своїх шкідливих звичок, наприклад, курити і пити спиртне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer
18 березень, 23:05
«Шахтар» повторно програв «Ромі» і вилетів із Ліги Європи
18 березень, 22:10
Повідомили, як зміниться розклад поїзду Ковель–Одеса
18 березень, 21:32
Дубль «Волині» програв в Ужгороді
18 березень, 21:12