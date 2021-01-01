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Волиняни здобули медалі на міжнародному чемпіонаті із джиу-джитсу. ФОТО

Волиняни здобули медалі на міжнародному чемпіонаті із джиу-джитсу. ФОТО
13-14 березня у місті Кропивницький відбувався відкритий міжнародний чемпіонат із бразильського джиу-джитсу BJJ PRO UKRAINE SPRING CUP. Волинь представляли спортсмени клубу GARDA та Луцької спортивної школи № 2.

Як повідомили у клубі GARDA, чемпіонат організував СК «Борець». В змаганнях брали участь тільки діти і юніори. Загальна кількість учасників була більше 600 чоловік з України, Європи та країн СНД.

Клуб GARDA був представлений невеликим, але потужним складом дитячої збірної. Відтак, усі спортсмени клубу увійшли в призери чемпіонату.

Золото вибороли: Дмитро Петріщев, Максим Торчило, Станіслав Коротинський та Захар Гончарук. Срібло здобув Назар Копанчук. Бронзу – Дмитро Борисков.

«Хотілося б відзначити те, що майже всі сутички наші борці завершували больовими та задушливи. Для нас це був результат злагодженої роботи і тренерського складу (Михайло Савчук, Іван Сильма та Дмитро Ковальчук) і всієї дитячої збірної з BJJ», – додав головний тренер клубу GARDA Михайло Савчук.

Волиняни здобули медалі на міжнародному чемпіонаті із джиу-джитсу. ФОТО
Волиняни здобули медалі на міжнародному чемпіонаті із джиу-джитсу. ФОТО
Волиняни здобули медалі на міжнародному чемпіонаті із джиу-джитсу. ФОТО
Волиняни здобули медалі на міжнародному чемпіонаті із джиу-джитсу. ФОТО
Волиняни здобули медалі на міжнародному чемпіонаті із джиу-джитсу. ФОТО
Волиняни здобули медалі на міжнародному чемпіонаті із джиу-джитсу. ФОТО


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Теги: GARDA. бразильський джиу-джитсу, чемпіонат
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