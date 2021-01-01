Волиняни здобули медалі на міжнародному чемпіонаті із джиу-джитсу. ФОТО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.

13-14 березня у місті Кропивницький відбувався відкритий міжнародний чемпіонат із бразильського джиу-джитсу BJJ PRO UKRAINE SPRING CUP. Волинь представляли спортсмени клубу GARDA та Луцької спортивної школи № 2.Як повідомили у клубі GARDA, чемпіонат організував СК «Борець». В змаганнях брали участь тільки діти і юніори. Загальна кількість учасників була більше 600 чоловік з України, Європи та країн СНД.Клуб GARDA був представлений невеликим, але потужним складом дитячої збірної. Відтак, усі спортсмени клубу увійшли в призери чемпіонату.Золото вибороли:та. Срібло здобув. Бронзу –«Хотілося б відзначити те, що майже всі сутички наші борці завершували больовими та задушливи. Для нас це був результат злагодженої роботи і тренерського складу (та) і всієї дитячої збірної з BJJ», – додав головний тренер клубу GARDA Михайло Савчук.