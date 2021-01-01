вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні ветеранам війни на Донбасі дозволили вакцинуватися позачергово, але є умови

В Україні ветеранам війни на Донбасі дозволили вакцинуватися позачергово, але є умови
Міністерство охорони здоров’я України додало ветеранів АТО/ООС до категорій громадських діячів, які можуть зробити щеплення «залишками» доз вакцини Covishield.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

В уряді нагадали, що вакцина постачається у 10-дозних флаконах. Препарат зберігається відкритим всього шість годин.
Невикористані дози пропонують громадським діячам, до яких тепер належать ветерани війни на Донбасі.

Для позачергової вакцинації учасникам бойових дій необхідно зареєструватися в загальну чергу через портал або мобільний додаток Дія, через національний контакт-центр МОЗ.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцинація, військові ветерани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
не війни а оос
Відповісти
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні ветеранам війни на Донбасі дозволили вакцинуватися позачергово, але є умови
Сьогодні, 02:29
Волинські вокалісти здобули перші місця на міжнародному фестивалі
Сьогодні, 01:22
«Динамо» безпорадно програє «Вільярреалу» і прощається з Лігою Європи
Сьогодні, 00:52
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer
18 березень, 23:05
Схожі новини
Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині
18 березень, 13:05
Волинські ветерани АТО/ООС долучились до вакцинації від коронавірусу Волинські ветерани АТО/ООС долучились до вакцинації від коронавірусу
17 березень, 16:09
На Волині майже 2 тисячі людей вакцинувалися від Covid-19 На Волині майже 2 тисячі людей вакцинувалися від Covid-19
17 березень, 12:38
У волинській громаді від коронавірусу починають вакцинувати всіх охочих У волинській громаді від коронавірусу починають вакцинувати всіх охочих
16 березень, 18:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні ветеранам війни на Донбасі дозволили вакцинуватися позачергово, але є умови
Сьогодні, 02:29
 0
Волинські вокалісти здобули перші місця на міжнародному фестивалі
Сьогодні, 01:22
 0
«Динамо» безпорадно програє «Вільярреалу» і прощається з Лігою Європи
Сьогодні, 00:52
 0
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer
18 березень, 23:05
 0
Медіа
відео
1/8