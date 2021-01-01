В Україні ветеранам війни на Донбасі дозволили вакцинуватися позачергово, але є умови





Про це



В уряді нагадали, що вакцина постачається у 10-дозних флаконах. Препарат зберігається відкритим всього шість годин.

Невикористані дози пропонують громадським діячам, до яких тепер належать ветерани війни на Донбасі.



Для позачергової вакцинації учасникам бойових дій необхідно зареєструватися в загальну чергу через портал або мобільний додаток Дія, через національний контакт-центр МОЗ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я України додало ветеранів АТО/ООС до категорій громадських діячів, які можуть зробити щеплення «залишками» доз вакцини Covishield.Про це повідомляє пресслужба Кабміну.В уряді нагадали, що вакцина постачається у 10-дозних флаконах. Препарат зберігається відкритим всього шість годин.Невикористані дози пропонують громадським діячам, до яких тепер належать ветерани війни на Донбасі.Для позачергової вакцинації учасникам бойових дій необхідно зареєструватися в загальну чергу через портал або мобільний додаток Дія, через національний контакт-центр МОЗ.

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