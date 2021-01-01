В Україні ветеранам війни на Донбасі дозволили вакцинуватися позачергово, але є умови
Сьогодні, 02:29
Міністерство охорони здоров’я України додало ветеранів АТО/ООС до категорій громадських діячів, які можуть зробити щеплення «залишками» доз вакцини Covishield.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
В уряді нагадали, що вакцина постачається у 10-дозних флаконах. Препарат зберігається відкритим всього шість годин.
Невикористані дози пропонують громадським діячам, до яких тепер належать ветерани війни на Донбасі.
Для позачергової вакцинації учасникам бойових дій необхідно зареєструватися в загальну чергу через портал або мобільний додаток Дія, через національний контакт-центр МОЗ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
В уряді нагадали, що вакцина постачається у 10-дозних флаконах. Препарат зберігається відкритим всього шість годин.
Невикористані дози пропонують громадським діячам, до яких тепер належать ветерани війни на Донбасі.
Для позачергової вакцинації учасникам бойових дій необхідно зареєструватися в загальну чергу через портал або мобільний додаток Дія, через національний контакт-центр МОЗ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
не війни а оос
Останні новини
В Україні ветеранам війни на Донбасі дозволили вакцинуватися позачергово, але є умови
Сьогодні, 02:29
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer
18 березень, 23:05