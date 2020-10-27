«Шахтар» повторно програв «Ромі» і вилетів із Ліги Європи



Матч на НСК «Олімпійський" відбувся без глядачів і завершився з рахунком 1:2.



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Розгром в першому матчі з рахунком 0:3 залишав мало шансів чемпіону України на прохід далі. Проте донецькі футболісти спробували з перших хвилин влаштувати штурм воріт Лопеса.

«Гірники» володіли ігровою та територіальною ініціативою.



Українські футболісти багато контролювали м'яч, але до реальних загроз воротам «Роми» справа не доходила. Iталійці низько сідали в обороні, «виманюючи» українських футболістів на свою половину поля, щоб втекти в контратаку.



На 6-й хвилині Майораль ледь не реалізував цей сценарій, але м'яч після його удару пройшов вище воріт Трубіна.

На 13-й хвилині свій перший гольовий момент зусиллями Патріка створив і «Шахтар».



До кінця тайму гра розвивалася в невисокому темпі. У «Шахтаря» не виходило нічого конкретного в атаці, велика частина якої будувалася через правий фланг, де проявляв активність Додо.



У першій половині тиск «Шахтаря» на оборону «Роми» так і не принiс жодного результату. Підопічні Паулу Фонсека грали по результату першого матчу і нічого не давали створити господарям поля.



Другий тайм почався жахливо для футболістів з України. Вже на 2-й хвилині Майораль зловив в штрафний відскок і першим же ударом у ворота відкрив рахунок – 0:1.



«Шахтар» був у нокдауні, а "Рома" легко пройшла всю українську оборону, розстрілявши молодого голкіпера "гірників".

«Шахтар» несподівано зрівняв рахунок на 59-й хвилині. Після навісу Тете Алан Патрік скинув головою уздовж воріт, де Жуніор Мораес заніс м'яч у сітку.



Гра ненадовго заспокоїлася, але лише до чергового провалу українців в обороні. Карлес Перес отримав пас з глибини, на швидкості відіграв Трубіна і віддав на Майораля, який легко зробив дубль, відправивши круглого у порожні ворота.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Донецький «Шахтар» в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи поступився римськiй «Ромi» і вилетів з турніру.Матч на НСК «Олімпійський" відбувся без глядачів і завершився з рахунком 1:2.Про це пише OBOZREVATEL Розгром в першому матчі з рахунком 0:3 залишав мало шансів чемпіону України на прохід далі. Проте донецькі футболісти спробували з перших хвилин влаштувати штурм воріт«Гірники» володіли ігровою та територіальною ініціативою.Українські футболісти багато контролювали м'яч, але до реальних загроз воротам «Роми» справа не доходила. Iталійці низько сідали в обороні, «виманюючи» українських футболістів на свою половину поля, щоб втекти в контратаку.На 6-й хвилиніледь не реалізував цей сценарій, але м'яч після його удару пройшов вище ворітНа 13-й хвилині свій перший гольовий момент зусиллямистворив і «Шахтар».До кінця тайму гра розвивалася в невисокому темпі. У «Шахтаря» не виходило нічого конкретного в атаці, велика частина якої будувалася через правий фланг, де проявляв активністьУ першій половині тиск «Шахтаря» на оборону «Роми» так і не принiс жодного результату. Підопічніграли по результату першого матчу і нічого не давали створити господарям поля.Другий тайм почався жахливо для футболістів з України. Вже на 2-й хвилині Майораль зловив в штрафний відскок і першим же ударом у ворота відкрив рахунок – 0:1.«Шахтар» був у нокдауні, а "Рома" легко пройшла всю українську оборону, розстрілявши молодого голкіпера "гірників".«Шахтар» несподівано зрівняв рахунок на 59-й хвилині. Після навісу Тетескинув головою уздовж воріт, деМораес заніс м'яч у сітку.Гра ненадовго заспокоїлася, але лише до чергового провалу українців в обороні.отримав пас з глибини, на швидкості відіграві віддав на Майораля, який легко зробив дубль, відправивши круглого у порожні ворота.

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