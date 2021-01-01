В Україні цьогоріч вдвічі збільшать кількість операцій з трансплантації





Таку мету озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на конференції, присвяченій трансплантації та донорству. Він розповів про досягнення України в цій галузі. Про це пише



«За минулий рік – 95 операцій з трансплантації нирки, 9 – серця, 17 – печінки. Впевнений, цьогоріч зробимо щонайменше вдвічі більше таких операцій. Також у 2020 році 226 пацієнтам профінансували за державні кошти послуги органної трансплантації за кордоном. З одного боку, цим людям врятували життя. Але якби ми робили ці операції в Україні – змогли б врятувати в 3–4 рази більше осіб», – зазначив Максим Степанов.



Також, за його словами, за рік ухвалили величезну кількість нормативних актів для врегулювання роботи галузі. Зокрема, затвердили положення про Єдину державну інформаційну систему з питань трансплантації. А буквально вчора уряд підтримав спільну ініціативу МОЗ та МВС про єдиний аеромедичний простір, яким, зокрема, передбачено й оперативне перевезення органів для трансплантації.



«Нам дуже важливо, щоб галузь трансплантації була максимально чистою та прозорою, а українці не мали підстав вірити фейкам про чорних трансплантологів. Бо трансплантація – це про життя», – підсумував міністр.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна може досягти трансплантаційної незалежності за три роки й українці не будуть змушені їздити за кордон, щоб врятувати життя.Таку мету озвучив міністр охорони здоров’яна конференції, присвяченій трансплантації та донорству. Він розповів про досягнення України в цій галузі. Про це пише prozahid «За минулий рік – 95 операцій з трансплантації нирки, 9 – серця, 17 – печінки. Впевнений, цьогоріч зробимо щонайменше вдвічі більше таких операцій. Також у 2020 році 226 пацієнтам профінансували за державні кошти послуги органної трансплантації за кордоном. З одного боку, цим людям врятували життя. Але якби ми робили ці операції в Україні – змогли б врятувати в 3–4 рази більше осіб», – зазначив Максим Степанов.Також, за його словами, за рік ухвалили величезну кількість нормативних актів для врегулювання роботи галузі. Зокрема, затвердили положення про Єдину державну інформаційну систему з питань трансплантації. А буквально вчора уряд підтримав спільну ініціативу МОЗ та МВС про єдиний аеромедичний простір, яким, зокрема, передбачено й оперативне перевезення органів для трансплантації.«Нам дуже важливо, щоб галузь трансплантації була максимально чистою та прозорою, а українці не мали підстав вірити фейкам про чорних трансплантологів. Бо трансплантація – це про життя», – підсумував міністр.

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