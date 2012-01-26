Повідомили про позачергове підвищення пенсій для деяких категорій





Про це повідомляє пресслужба урядового порталу, передають



Цьогоріч виповнюється 35 років з моменту аварії на ЧАЕС. Ця катастрофа зробила непридатною для життя частину української і не лише української землі на багато тисяч років. Адже, у деяких радіонуклідів період напіврозпаду триває дуже довго. Так, наприклад, в америцію-241 він становить 432 роки, а у Плутонію-239 - понад 24 тисяч років.

Саме тому людей із населених пунктів, розташованих в 30-кілометровій зоні ЧАЕС, відселили, хоча кожен з них встиг "сьорбнути" своєї дози радіонуклідів. Однак найбільше дісталося ліквідаторам аварії, які першими прийняли на себе весь удар "мирного атому", що вирвався на свободу.



У Кабміні намітили план заходів, присвячених 35-й річниці аварії на ЧАЕС. Серед них, звичайно, буде чимало зустрічей, круглих столів, доповідей. Люди мають більше знати про цю катастрофу. Однак уряд вважає, що держава повинна віддати ліквідаторам не лише моральний борг, а й подбати про матеріальне забезпечення тих, хто ще живий.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні, після березневої індексації пенсій, передбачено ще три етапи підвищення пенсійних виплат громадянам, які відбудуться в квітні, липні та грудні. Однак уряд має намір, в обхід цього графіка, збільшити пенсії для ще однієї категорії громадян. Йдеться про ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, а також про людей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.Про це повідомляє пресслужба урядового порталу, передають Українські Новини Цьогоріч виповнюється 35 років з моменту аварії на ЧАЕС. Ця катастрофа зробила непридатною для життя частину української і не лише української землі на багато тисяч років. Адже, у деяких радіонуклідів період напіврозпаду триває дуже довго. Так, наприклад, в америцію-241 він становить 432 роки, а у Плутонію-239 - понад 24 тисяч років.Саме тому людей із населених пунктів, розташованих в 30-кілометровій зоні ЧАЕС, відселили, хоча кожен з них встиг "сьорбнути" своєї дози радіонуклідів. Однак найбільше дісталося ліквідаторам аварії, які першими прийняли на себе весь удар "мирного атому", що вирвався на свободу.У Кабміні намітили план заходів, присвячених 35-й річниці аварії на ЧАЕС. Серед них, звичайно, буде чимало зустрічей, круглих столів, доповідей. Люди мають більше знати про цю катастрофу. Однак уряд вважає, що держава повинна віддати ліквідаторам не лише моральний борг, а й подбати про матеріальне забезпечення тих, хто ще живий.

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