Солодощі без шкоди для фігури: ТОП 5



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Десерт номер один – фрукти та ягоди. В них безліч вітамінів, мінералів, органічних кислот, ефірних масел, клітковини та інших корисних речовин, необхідних для здоров'я та краси. Звичайно, краще їх вживати у свіжому вигляді, а також готуючи з них десертні супи та салати, соки, морси, смузі та коктейлі, бажано без додавання цукру і жирних молочних продуктів. Хоча корисні властивості ягід і фруктів зберігає і домашнє варення-п'ятихвилинка, але краще протирати їх з цукром без варіння, заморожувати або сушити. А із заморожених фруктів та ягід виходять суперові смузі та коктейлі.



Десерт номер два - халва. Вона не тільки смачна, але й підживлює організм. Вітаміни А, Е, F і групи В в складі халви добре впливають на стан шкіри, а також зміцнюють серцево-судинну систему. Не секрет, що халву здавна використовують і в косметичних цілях. Наприклад, маска з халви ефективно допомагає зволоженню шкіри.



Десерт номер три - зефір. Якщо з'їдати одну зефіринку в день, шкоди організму точно не буде. Зате в зефірі є фосфор, залізо і білок, який є будівельним матеріалом для м'язової тканини людини.



Десерт номер чотири - цукати. Натуральний продукт, в якому міститься багато цінних вітамінів-антиоксидантів: бета-каротину та аскорбінової кислоти. Цукати покращують пам'ять, допомагають краще зосереджуватися, знімають втому і тримають нерви під контролем. При цьому вони корисні і низькокалорійні.



Десерт номер п`ять - чорний шоколад. Перш за все, до смаку гіркого шоколаду потрібно звикнути, щоб оцінити його. Чорний шоколад зміцнює кровоносні судини і позбавляє від депресії. Шоколад багатий на кальцій, який, як відомо, потрібний для міцних кісток. Таніни, що містяться в солодощах, мають антибактеріальні властивості і перешкоджають утворенню зубного нальоту, а фтор зміцнює зубну емаль. Крім вживання всередину шоколад може принести нам користь і в якості масок або обгортань.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо ви не можете жити без солодкого, не варто мучити себе і обходитися зовсім без десертів. Адже різні смаколики піднімають настрій та рятують від депресій.Тому ukr.media підготували список ласощів, які дійсно не шкодять вашій фігурі.Десерт номер один – фрукти та ягоди. В них безліч вітамінів, мінералів, органічних кислот, ефірних масел, клітковини та інших корисних речовин, необхідних для здоров'я та краси. Звичайно, краще їх вживати у свіжому вигляді, а також готуючи з них десертні супи та салати, соки, морси, смузі та коктейлі, бажано без додавання цукру і жирних молочних продуктів. Хоча корисні властивості ягід і фруктів зберігає і домашнє варення-п'ятихвилинка, але краще протирати їх з цукром без варіння, заморожувати або сушити. А із заморожених фруктів та ягід виходять суперові смузі та коктейлі.Десерт номер два - халва. Вона не тільки смачна, але й підживлює організм. Вітаміни А, Е, F і групи В в складі халви добре впливають на стан шкіри, а також зміцнюють серцево-судинну систему. Не секрет, що халву здавна використовують і в косметичних цілях. Наприклад, маска з халви ефективно допомагає зволоженню шкіри.Десерт номер три - зефір. Якщо з'їдати одну зефіринку в день, шкоди організму точно не буде. Зате в зефірі є фосфор, залізо і білок, який є будівельним матеріалом для м'язової тканини людини.Десерт номер чотири - цукати. Натуральний продукт, в якому міститься багато цінних вітамінів-антиоксидантів: бета-каротину та аскорбінової кислоти. Цукати покращують пам'ять, допомагають краще зосереджуватися, знімають втому і тримають нерви під контролем. При цьому вони корисні і низькокалорійні.Десерт номер п`ять - чорний шоколад. Перш за все, до смаку гіркого шоколаду потрібно звикнути, щоб оцінити його. Чорний шоколад зміцнює кровоносні судини і позбавляє від депресії. Шоколад багатий на кальцій, який, як відомо, потрібний для міцних кісток. Таніни, що містяться в солодощах, мають антибактеріальні властивості і перешкоджають утворенню зубного нальоту, а фтор зміцнює зубну емаль. Крім вживання всередину шоколад може принести нам користь і в якості масок або обгортань.

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