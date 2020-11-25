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«Динамо» безпорадно програє «Вільярреалу» і прощається з Лігою Європи

«Динамо» безпорадно програє «Вільярреалу» і прощається з Лігою Європи
Київське «Динамо» завершило свій виступ у Лізі Європи. У матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру динамівці на виїзді програли 0:2 іспанському «Вільярреалу». Перший матч у Києві завершився також перемогою іспанців 2:0.

Поєдинок відбувся в Іспанії у четвер 18 березня, - пише Українська правда.

Перший тайм цієї гри пройшов без киян в атаці. У «Динамо» не було ударів навіть у бік воріт «Вільярреала». Іспанці ж свій гол забили вже на 13-й хвилині. Після прострілу з флангу Жерар Морено ударом головою пробиває Георгія Бущана - 1:0.

На 36-й хвилині ще один м`яч залітає у ворота киян. Віталій Миколенко обрізався при передачі, Морено увійшов у штрафний майданчик та ударом у кут воріт знову пробиває воротаря «Динамо» - 2:0.

На старті другого тайму господарі поля ледве не забили у власні ворота. Після прострілу Сергія Сидорчука Рауль Альбіоль зрізав м`яча головою у власні ворота, виручив воротар.

На 56-й хвилині в «Динамо» перший удар у площину воріт іспанської команди. Олександр Андрієвський пробивав з метрів 20 і прямо в руки голкіперу. До завершення гри «Вільярреал» грав у власне задоволення. Киянам за другий тайм іспанці дозволили два рази пробити по воротах їх голкіпера Асенхо.

За весь матч у «Динамо» три удари, два з них у площину воріт. У «Вільярреалу» десять ударів, два з яких в рамку воріт, і це забиті м`ячі.

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Теги: Динамо, Вільярреал
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