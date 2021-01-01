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Долар і євро втрачають у ціні: курс валют у Луцьку на 19 березня

Долар і євро втрачають у ціні: курс валют у Луцьку на 19 березня
Курс долара у Луцьку станом на 19 березня 2021 року такий: купівля – 27.55, а продаж – 27.70.

Євро при купівлі становить – 32.90, продажу – 33.08.

Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.15, продаж – 7.24.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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