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На Волині батько з сином загинули у вогні

На Волині батько з сином загинули у вогні
У селі Раків Ліс Камінь-Каширського району в пожежі загинули двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що 19 березня о 05:06 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району. Сусіди, які помітили горіння, повідомили, що з охопленого вогнем будинку вдалося вибратися 67-річній господині, а всередині, імовірно, перебувають її 70-річний чоловік та 43-річний син.

О 05:14 до місця виклику прибули працівники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського. На момент прибуття вогонь охопив хатні речі й меблі, сягнув перекриття й покрівлі.

Рятувальники, які працювали у складі ланки газодимозахисної служби, виявили у коридорі помешкання тіло господаря, а тіло сина віднайшли у спальні.

Жінку медики госпіталізували до Камінь-Каширської районної лікарні з опіками рук, спини та голови.

Пожежа локалізована о 06:15, ліквідована – о 06:50.

Причину пожежі та обставини загибелі людей встановлюють.


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Теги: пожежа, Раків Ліс, загибель
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