На Київщині в поліцію влаштували 24 «мертві душі»: фейкові правоохоронці 6 років отримували зарплату
Сьогодні, 09:51
На Київщині викрили велику аферу у лавах поліції – керівництво одного з управлінь області влаштувало на роботу 24 підставні особи.
Про це інформує Офіс Генпрокуратури.
За даними слідства, працівники управління, використовуючи підроблені документи, відкрили зарплатні карткові рахунки в одному з банків на 24 підставні особи, які не перебували у трудових відносинах з управлінням. Упродовж 6 років вони здійснювали нарахування і виплату заробітної плати, перераховуючи грошові кошти на їхні та власні рахунки.
Через службову недбалість головний бухгалтер упродовж тривалого часу не здійснювала контроль за діяльністю підлеглих працівників з питань нарахування та виплати заробітної плати, приймала до виконання підроблені платіжні відомості, безконтрольно погоджувала і підписувала їх, завіряючи печаткою установи, а також організовувала їх надходження для виконання в банк.
Внаслідок безпідставної виплати заробітної плати державі завдали понад 4,6 млн гривень збитків.
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Про це інформує Офіс Генпрокуратури.
За даними слідства, працівники управління, використовуючи підроблені документи, відкрили зарплатні карткові рахунки в одному з банків на 24 підставні особи, які не перебували у трудових відносинах з управлінням. Упродовж 6 років вони здійснювали нарахування і виплату заробітної плати, перераховуючи грошові кошти на їхні та власні рахунки.
Через службову недбалість головний бухгалтер упродовж тривалого часу не здійснювала контроль за діяльністю підлеглих працівників з питань нарахування та виплати заробітної плати, приймала до виконання підроблені платіжні відомості, безконтрольно погоджувала і підписувала їх, завіряючи печаткою установи, а також організовувала їх надходження для виконання в банк.
Внаслідок безпідставної виплати заробітної плати державі завдали понад 4,6 млн гривень збитків.
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