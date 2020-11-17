вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів

У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів
Учора, 18 березня, працівники Луцького районного управління поліції провели санкціонований обшук за місцем проживання 25-річного лучанина. Він разом зі своїм братом раніше уже мав проблеми з законом за вчинення майнових злочинів та навіть відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

У поліції запевняють, що є достатньо підстав вважати, що двоє братів протягом 2020-2021 років вчиняли крадіжки в Луцьку та районі. Вилучене свідчить про те, що готувались вони до вчинення схожих злочинів і в майбутньому.

Під час обшуку виявили та вилучили велику кількість електроінструментів, кабелі, відмички, рукавички, одяг, радіостанції, засоби мобільного зв’язку та інші речі, які або можуть бути краденими, або використовувались у злочинній діяльності.

Під час обшуку власник оселі не виконував законних вимог поліцейських, тож на нього склали відповідний протокол.

Нині триває досудове слідство, уже відомо як мінімум про 5 випадків крадіжок, вчинених особою, в якої провели обшук. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального Кодексу України: йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів
У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів
У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів
У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів
У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів
У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів
У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів
У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів


Головне зображення ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: обшуки, крадіжки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус забрав життя 8 людей: ситуація з Covid-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:25
У Польщі врятували життя українцю, який ледь не помер на підприємстві
Сьогодні, 10:11
У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів
Сьогодні, 09:57
На Київщині в поліцію влаштували 24 «мертві душі»: фейкові правоохоронці 6 років отримували зарплату
Сьогодні, 09:51
Квартира на 120 «квадратів» і пів мільйона готівкою: що в декларації директорки луцької дитячої поліклініки
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
У луцькому кафе злодій вкрав у чоловіка дорогий телефон У луцькому кафе злодій вкрав у чоловіка дорогий телефон
03 березень, 17:48
Затримали двох жінок, які у Луцьку вишукували біля магазинів п'яних чоловіків та обкрадали їх. ФОТО Затримали двох жінок, які у Луцьку вишукували біля магазинів п'яних чоловіків та обкрадали їх. ФОТО
22 січень, 11:57
У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад. ФОТО У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад. ФОТО
21 січень, 12:42
Злодій поцупив з квартири лучанина ноутбук Злодій поцупив з квартири лучанина ноутбук
17 листопад, 2020, 18:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині маленький хлопчик на автодорозі катався на велосипеді без нагляду дорослих
Сьогодні, 10:38
 0
Коронавірус забрав життя 8 людей: ситуація з Covid-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:25
 0
У Польщі врятували життя українцю, який ледь не помер на підприємстві
Сьогодні, 10:11
 0
У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів
Сьогодні, 09:57
 0
На Київщині в поліцію влаштували 24 «мертві душі»: фейкові правоохоронці 6 років отримували зарплату
Сьогодні, 09:51
 0
Медіа
відео
1/8