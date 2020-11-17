У Луцьку провели масштабні обшуки в братів, які можуть бути причетними до злочинів





Про це



У поліції запевняють, що є достатньо підстав вважати, що двоє братів протягом 2020-2021 років вчиняли крадіжки в Луцьку та районі. Вилучене свідчить про те, що готувались вони до вчинення схожих злочинів і в майбутньому.



Під час обшуку виявили та вилучили велику кількість електроінструментів, кабелі, відмички, рукавички, одяг, радіостанції, засоби мобільного зв’язку та інші речі, які або можуть бути краденими, або використовувались у злочинній діяльності.



Під час обшуку власник оселі не виконував законних вимог поліцейських, тож на нього склали відповідний протокол.



Нині триває досудове слідство, уже відомо як мінімум про 5 випадків крадіжок, вчинених особою, в якої провели обшук. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального Кодексу України: йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 18 березня, працівники Луцького районного управління поліції провели санкціонований обшук за місцем проживання 25-річного лучанина. Він разом зі своїм братом раніше уже мав проблеми з законом за вчинення майнових злочинів та навіть відбував покарання у місцях позбавлення волі.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У поліції запевняють, що є достатньо підстав вважати, що двоє братів протягом 2020-2021 років вчиняли крадіжки в Луцьку та районі. Вилучене свідчить про те, що готувались вони до вчинення схожих злочинів і в майбутньому.Під час обшуку виявили та вилучили велику кількість електроінструментів, кабелі, відмички, рукавички, одяг, радіостанції, засоби мобільного зв’язку та інші речі, які або можуть бути краденими, або використовувались у злочинній діяльності.Під час обшуку власник оселі не виконував законних вимог поліцейських, тож на нього склали відповідний протокол.Нині триває досудове слідство, уже відомо як мінімум про 5 випадків крадіжок, вчинених особою, в якої провели обшук. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального Кодексу України: йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

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