На Волині маленький хлопчик на автодорозі катався на велосипеді без нагляду дорослих

На Волині небайдужі повідомили про дитину, яка каталася на автодорозі без нагляду дорослих.Так, 18 березня, під час несення служби патрульними на стаціонарному посту "Цумань" від небайдужих водіїв надійшла інформація, що поблизу села Ромашківка на дитячому велосипеді катається хлопчик на вигляд 4-5 років без нагляду дорослих. Згодом про цю ж подію на лінію 102 повідомила заявниця, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.Патрульні миттєво виїхали за вказаною адресою і дійсно виявили хлопчика, на якого вказували небайдужі. Оскільки дитина замерзла, інспектори відвезли її на стаціонарний пост, аби вона зігрілася.Згодом на пост приїхала бабуся дитини, яка розповіла, що хлопчик катався у подвір’ї. Однак поки вона зайшла в будинок, дитина поїхала у невідомому напрямку.На щастя, з малюком все добре і його передали в руки бабусі, з якою провели профілактичну бесіду, аби надалі така ситуація не повторилася.