У волинянина вдома поліцейські знайшли чимало набоїв до пістолета Макарова

У Ковелі поліцейські вилучили у волинянина набої до вогнепальної зброї.Інформують, що 18 березня по вулиці Сагайдачного патрульні поліцейські виявили у 37-річного жителя Ківерець 21 набій до пістолета Макарова, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Боєприпаси вилучили та направили на експертизу.До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину та за скоєння крадіжки.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.