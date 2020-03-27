У волинянина вдома поліцейські знайшли чимало набоїв до пістолета Макарова
Сьогодні, 20:11
У Ковелі поліцейські вилучили у волинянина набої до вогнепальної зброї.
Інформують, що 18 березня по вулиці Сагайдачного патрульні поліцейські виявили у 37-річного жителя Ківерець 21 набій до пістолета Макарова, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Боєприпаси вилучили та направили на експертизу.
До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину та за скоєння крадіжки.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.
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Інформують, що 18 березня по вулиці Сагайдачного патрульні поліцейські виявили у 37-річного жителя Ківерець 21 набій до пістолета Макарова, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Боєприпаси вилучили та направили на експертизу.
До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину та за скоєння крадіжки.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.
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