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У волинянина вдома поліцейські знайшли чимало набоїв до пістолета Макарова

У волинянина вдома поліцейські знайшли чимало набоїв до пістолета Макарова
У Ковелі поліцейські вилучили у волинянина набої до вогнепальної зброї.

Інформують, що 18 березня по вулиці Сагайдачного патрульні поліцейські виявили у 37-річного жителя Ківерець 21 набій до пістолета Макарова, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Боєприпаси вилучили та направили на експертизу.

До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину та за скоєння крадіжки.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.

У волинянина вдома поліцейські знайшли чимало набоїв до пістолета Макарова
У волинянина вдома поліцейські знайшли чимало набоїв до пістолета Макарова
У волинянина вдома поліцейські знайшли чимало набоїв до пістолета Макарова



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Теги: набої, волинянин, післотет
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