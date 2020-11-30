У місті на Волині школярів можуть відправити на «дистанційку»
Сьогодні, 11:19
У Нововолинську школи міста можуть перейти на дистанційне навчання через коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міської ради.
Через поширення коронавірусної інфекції вносять корективи у навчальний процес. З понеділка, 22 березня, для учнів початкових класів шкіл Нововолинська починаються канікули. Вони триватимуть тиждень. Прогнозують, що навчання продовжиться у дистанційному режимі.
Учні 5-11 класів з понеділка переходять на дистанційне навчання.
Сільські школи працюють без змін.
Усі садочки громади також працюватимуть у звичному режимі.
Наголошують, остаточне рішення прийме комісія з ТЕБ та НС у другій половині дня.
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Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міської ради.
Через поширення коронавірусної інфекції вносять корективи у навчальний процес. З понеділка, 22 березня, для учнів початкових класів шкіл Нововолинська починаються канікули. Вони триватимуть тиждень. Прогнозують, що навчання продовжиться у дистанційному режимі.
Учні 5-11 класів з понеділка переходять на дистанційне навчання.
Сільські школи працюють без змін.
Усі садочки громади також працюватимуть у звичному режимі.
Наголошують, остаточне рішення прийме комісія з ТЕБ та НС у другій половині дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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