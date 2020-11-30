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У місті на Волині школярів можуть відправити на «дистанційку»

У місті на Волині школярів можуть відправити на «дистанційку»
У Нововолинську школи міста можуть перейти на дистанційне навчання через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міської ради.

Через поширення коронавірусної інфекції вносять корективи у навчальний процес. З понеділка, 22 березня, для учнів початкових класів шкіл Нововолинська починаються канікули. Вони триватимуть тиждень. Прогнозують, що навчання продовжиться у дистанційному режимі.

Учні 5-11 класів з понеділка переходять на дистанційне навчання.

Сільські школи працюють без змін.

Усі садочки громади також працюватимуть у звичному режимі.

Наголошують, остаточне рішення прийме комісія з ТЕБ та НС у другій половині дня.

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Теги: коронавірус, Нововолинськ, дистанційне навчання
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