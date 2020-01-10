вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З початку року на Волині виявили 29 незаконних заправок

З початку року на Волині виявили 29 незаконних заправок
На Волині станом на 18 березня 2021 року виявили незаконну діяльність 29-ти АЗС.

Окрім того, вилучили з незаконного обігу 133,5 тонни паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, які реалізовувались без дозвільних документів, а також обладнання для його розливу та зберігання на суму 50 тисяч гривень. Штрафних фінансових санкцій застосували на суму 34 724,6 тисячі гривень, - інформують у Волинській ОДА.

Питання детінізації паливного бізнесу обговорили під час онлайн-наради із заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів Сергієм Дехтяренком, яка відбулася 18 березня.

Волинську облдержадміністрацію представили учасники міжвідомчої робочої групи з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території області на чолі із заступником голови ОДА Олександром Троханенком.

Окрім цього, станом на 18 березня 2021 року в області видали 204 ліцензії на право роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами, 934 дозволи на зберігання паливно-мастильних матеріалів та 50 таких документів на здійснення оптової торгівлі. Зареєстрували 236 акцизних складів, з них – 6 нафтобаз.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заправки, незаконні, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку виявили чоловіка, який був у розшуку
Сьогодні, 12:05
Небайдужий волинянин «здав» браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 11:50
З початку року на Волині виявили 29 незаконних заправок
Сьогодні, 11:38
«Місто ніби перебуває у депресивному стані»: голова Луцької райради разом зі студентами та депутатами відвідали Горохів
Сьогодні, 11:23
У місті на Волині школярів можуть відправити на «дистанційку»
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
На Волині викрили роботу 12 нелегальних заправок На Волині викрили роботу 12 нелегальних заправок
10 січень, 2020, 08:59
На Волині створили групу для ліквідації нелегальних заправок На Волині створили групу для ліквідації нелегальних заправок
10 листопад, 2019, 11:38
На Волині викрили чотири «ліві» автозаправки На Волині викрили чотири «ліві» автозаправки
21 березень, 2019, 17:54
На Волині маленький хлопчик на автодорозі катався на велосипеді без нагляду дорослих На Волині маленький хлопчик на автодорозі катався на велосипеді без нагляду дорослих
Сьогодні, 10:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку виявили чоловіка, який був у розшуку
Сьогодні, 12:05
 0
Небайдужий волинянин «здав» браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 11:50
 0
З початку року на Волині виявили 29 незаконних заправок
Сьогодні, 11:38
 0
«Місто ніби перебуває у депресивному стані»: голова Луцької райради разом зі студентами та депутатами відвідали Горохів
Сьогодні, 11:23
 0
У місті на Волині школярів можуть відправити на «дистанційку»
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8