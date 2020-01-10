З початку року на Волині виявили 29 незаконних заправок

На Волині станом на 18 березня 2021 року виявили незаконну діяльність 29-ти АЗС.Окрім того, вилучили з незаконного обігу 133,5 тонни паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, які реалізовувались без дозвільних документів, а також обладнання для його розливу та зберігання на суму 50 тисяч гривень. Штрафних фінансових санкцій застосували на суму 34 724,6 тисячі гривень, - інформують у Волинській ОДА.Питання детінізації паливного бізнесу обговорили під час онлайн-наради із заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів, яка відбулася 18 березня.Волинську облдержадміністрацію представили учасники міжвідомчої робочої групи з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території області на чолі із заступником голови ОДАОкрім цього, станом на 18 березня 2021 року в області видали 204 ліцензії на право роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами, 934 дозволи на зберігання паливно-мастильних матеріалів та 50 таких документів на здійснення оптової торгівлі. Зареєстрували 236 акцизних складів, з них – 6 нафтобаз.