Небайдужий волинянин «здав» браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям

Завдяки дзвінку небайдужого громадянина на Ратнівщині викрили порушника правил рибальства.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.18 березня 2021 року на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про порушення правил рибальства на озері Любань, що поблизу села Замшани Забродівської ТГ Ковельського району.Державні інспектори рибоохорони спільно з дільничим поліції Забродівської ТГ оперативно прибули на вказане місце події. Під час обстеження водойми викрили місцевого жителя, який ловив рибу забороненим колючим знаряддям лову - «ості». Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та поліції порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.На особу склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.«Ми вдячні кожному небайдужому рибалці за активну позицію у сфері збереження рибних запасів. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення правил рибальства. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40»,- повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля