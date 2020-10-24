Жінка два тижні пробула у лікарні: на Волині судили чоловіка, який побив сестру





Днями над ним відбувся суд, - пише



Конфлікт відбувся 13 вересня минулого року. Чоловік наніс жінці два удари лівою в голову. Далі за неї заступився сусід, якого він теж хотів побити, але не став. Після інциденту потерпіла 14 днів провела в неврологічному відділені Торчинської лікарні. У неї діагностували струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.



Її брат свою вину не визнав. Він зазначив, що суперечка й справді була, проте заперечив, що наносив удари. Разом із цим за ситуацією спостерігали свідки, показами яких і було доведено його провину.



Сестра просила суд про компенсанцію їй майнової шкоди – 814 гривень, які витратила на лікування. Окрім цього, вона подала цивільний позов щодо відшкодування моральної шкоди, яку вона оцінила в 15 тисяч. Жінка зазначила, що брат у неї вибачення не просив і вони не примирилися.



У свою чергу суд затвердив повне відшкодування майнових збитків, проте лише частково затвердив позов у частині моральної шкоди. Відповідно до вироку, обвинувачений повинен буде сплатити додатково 3000 гривень своїй сестрі.



Також він заплатить 1190 гривень штрафу за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині брат побив сестру через те, що вона зняла сітку з паркана, аби вивантажити картоплю з підводи.Днями над ним відбувся суд, - пише Конкурент. Конфлікт відбувся 13 вересня минулого року. Чоловік наніс жінці два удари лівою в голову. Далі за неї заступився сусід, якого він теж хотів побити, але не став. Після інциденту потерпіла 14 днів провела в неврологічному відділені Торчинської лікарні. У неї діагностували струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.Її брат свою вину не визнав. Він зазначив, що суперечка й справді була, проте заперечив, що наносив удари. Разом із цим за ситуацією спостерігали свідки, показами яких і було доведено його провину.Сестра просила суд про компенсанцію їй майнової шкоди – 814 гривень, які витратила на лікування. Окрім цього, вона подала цивільний позов щодо відшкодування моральної шкоди, яку вона оцінила в 15 тисяч. Жінка зазначила, що брат у неї вибачення не просив і вони не примирилися.У свою чергу суд затвердив повне відшкодування майнових збитків, проте лише частково затвердив позов у частині моральної шкоди. Відповідно до вироку, обвинувачений повинен буде сплатити додатково 3000 гривень своїй сестрі.Також він заплатить 1190 гривень штрафу за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

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