На Волині під час пожежі у будинку загинула пенсіонерка
Сьогодні, 12:28
У селі Лобна Любешівського району горів житловий будинок. На місці пожежі загинула літня жінка.
Пожежа трапилась 18 березня, - інформує управління ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники повідомляють,що через необережність під час куріння сина власниці будинку загорілось ліжко. Внаслідок отруєння продуктами горіння загинула 85-річна пенсіонерка.
Нагадаємо, що 19 березня у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району у пожежі в житловому будинку загинули 70-річний батько та 44-річний син. 68-річна господиню госпіталізували до лікарні з опіками. Імовірно, вогонь спалахнув через несправність газового котла.
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Пожежа трапилась 18 березня, - інформує управління ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники повідомляють,що через необережність під час куріння сина власниці будинку загорілось ліжко. Внаслідок отруєння продуктами горіння загинула 85-річна пенсіонерка.
Нагадаємо, що 19 березня у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району у пожежі в житловому будинку загинули 70-річний батько та 44-річний син. 68-річна господиню госпіталізували до лікарні з опіками. Імовірно, вогонь спалахнув через несправність газового котла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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