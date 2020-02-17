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На Волині під час пожежі у будинку загинула пенсіонерка

На Волині під час пожежі у будинку загинула пенсіонерка
У селі Лобна Любешівського району горів житловий будинок. На місці пожежі загинула літня жінка.

Пожежа трапилась 18 березня, - інформує управління ДСНС України у Волинській області.

Рятувальники повідомляють,що через необережність під час куріння сина власниці будинку загорілось ліжко. Внаслідок отруєння продуктами горіння загинула 85-річна пенсіонерка.

Нагадаємо, що 19 березня у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району у пожежі в житловому будинку загинули 70-річний батько та 44-річний син. 68-річна господиню госпіталізували до лікарні з опіками. Імовірно, вогонь спалахнув через несправність газового котла.

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Теги: пожежа, Волинь, смерть, загибель.
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