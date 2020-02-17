На Волині під час пожежі у будинку загинула пенсіонерка





Пожежа трапилась 18 березня, - інформує управління ДСНС України у Волинській області.



Рятувальники повідомляють,що через необережність під час куріння сина власниці будинку загорілось ліжко. Внаслідок отруєння продуктами горіння загинула 85-річна пенсіонерка.



Нагадаємо, що 19 березня у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району у пожежі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лобна Любешівського району горів житловий будинок. На місці пожежі загинула літня жінка.Пожежа трапилась 18 березня, - інформує управління ДСНС України у Волинській області.Рятувальники повідомляють,що через необережність під час куріння сина власниці будинку загорілось ліжко. Внаслідок отруєння продуктами горіння загинула 85-річна пенсіонерка.Нагадаємо, що 19 березня у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району у пожежі в житловому будинку загинули 70-річний батько та 44-річний син . 68-річна господиню госпіталізували до лікарні з опіками. Імовірно, вогонь спалахнув через несправність газового котла.

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