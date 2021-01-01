Луцька спортшкола, якій повідомили про закриття, працюватиме до травня





Про це



Тренери та працівники закладу 18 березня зустрілися з керівником обласного управління у справах молоді та спорту Ігорем Дмитришиним.



Нагадаємо, коли волинські депутати голосували за бюджет Волині-2021, фінансування "Юного динамівця" не передбачили, тож керівництву та тренерам школи згодом повідомили про оптимізацію закладу.



Гроші на заробітні плати працівникам і тренерам дитячо-юнацької спортшколи "Юний динамівець" наразі є, зазначив директор Володимир Каразія.



"Лімітна довідка про бюджетні асигнування на травень місяць і далі – 0 гривень. Щоб скоротити людей, мають бути якісь накази, а в мене цих наказів немає. Я не маю права сам себе скоротити", – каже керівник спортшколи.



Під час зустрічі з персоналом спортшколи начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин порадив тренерам написати заяви на звільнення з "Юного динамівця" та водночас на переведення до інших спортивних закладів.



Зі слів Ігоря Дмитришина, кошти на заробітну плату тренерів згідно з рішенням обласної ради про обласний бюджет передбачені, проте в інших комунальних закладах – ДЮСШ "Колос" і ДЮСШ з видів боротьби. Закривши спортшколу "Юний динамівець", обласна влада зекономить 1 мільйон 200 тисяч гривень, розповів Ігор Дмитришин.



Водночас колектив спортшколи звернувся до начальника обласного управління з проханням організувати зустріч із керівниками області, аби переглянути рішення щодо оптимізації закладу.



Переїхати до спортзалу "Богатир", що в підвальному приміщення на проспекті Перемоги, 12, пропонували тренеру з греко-римської боротьби Ігорю Любежаніну та його спортсменам.



Зі слів тренера, якщо в "Юному динамівцю" є бігова доріжка, кроси та поруч парк, то в "Богатирі" такої можливості для спортсменів немає. Каже: всі хочуть тренуватися, а ніде жодної спортивної школи не побудували за 30 років.



Нагадаємо, частині тренерів "Юного динамівця" пропонували перейти у Волинську дитячо-юнацьку спортивну школу з видів боротьби. Наразі в ДЮСШ працює 14 тренерів та займається майже дві сотні спортсменів. Зі слів Володимира Каразії, колектив готуватиме позов до суду щодо захисту своїх трудових прав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька дитячо-юнацька спортшкола "Юний динамівець", якій раніше Волинська обласна рада повідомила про припинення занять і переведення тренерів до інших спортшкіл , працюватиме до 1 травня цього року.Про це Суспільному розповів її директор Володимир Каразія.Тренери та працівники закладу 18 березня зустрілися з керівником обласного управління у справах молоді та спортуНагадаємо, коли волинські депутати голосували за бюджет Волині-2021, фінансування "Юного динамівця" не передбачили, тож керівництву та тренерам школи згодом повідомили про оптимізацію закладу.Гроші на заробітні плати працівникам і тренерам дитячо-юнацької спортшколи "Юний динамівець" наразі є, зазначив директор Володимир Каразія."Лімітна довідка про бюджетні асигнування на травень місяць і далі – 0 гривень. Щоб скоротити людей, мають бути якісь накази, а в мене цих наказів немає. Я не маю права сам себе скоротити", – каже керівник спортшколи.Під час зустрічі з персоналом спортшколи начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин порадив тренерам написати заяви на звільнення з "Юного динамівця" та водночас на переведення до інших спортивних закладів.Зі слів Ігоря Дмитришина, кошти на заробітну плату тренерів згідно з рішенням обласної ради про обласний бюджет передбачені, проте в інших комунальних закладах – ДЮСШ "Колос" і ДЮСШ з видів боротьби. Закривши спортшколу "Юний динамівець", обласна влада зекономить 1 мільйон 200 тисяч гривень, розповів Ігор Дмитришин.Водночас колектив спортшколи звернувся до начальника обласного управління з проханням організувати зустріч із керівниками області, аби переглянути рішення щодо оптимізації закладу.Переїхати до спортзалу "Богатир", що в підвальному приміщення на проспекті Перемоги, 12, пропонували тренеру з греко-римської боротьби Ігорю Любежаніну та його спортсменам.Зі слів тренера, якщо в "Юному динамівцю" є бігова доріжка, кроси та поруч парк, то в "Богатирі" такої можливості для спортсменів немає. Каже: всі хочуть тренуватися, а ніде жодної спортивної школи не побудували за 30 років.Нагадаємо, частині тренерів "Юного динамівця" пропонували перейти у Волинську дитячо-юнацьку спортивну школу з видів боротьби. Наразі в ДЮСШ працює 14 тренерів та займається майже дві сотні спортсменів. Зі слів Володимира Каразії, колектив готуватиме позов до суду щодо захисту своїх трудових прав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію