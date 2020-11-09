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Реформа освіти: у луцький ліцей №28 вже не набиратимуть учнів до 1-го класу

Реформа освіти: у луцький ліцей №28 вже не набиратимуть учнів до 1-го класу
Першою школою, яка змінить статус у зв’язку з реформуванням середньої освіти, стане ліцей №28. У 2021 році сюди вже не набиратимуть учнів до 1 класу.

Про це стало відомо під час засідання освітньої комісії міської ради 19 березня, - пишуть Волинські новини.

Заступниця міського голови Ірина Чебелюк повідомила, що з нового навчального року у ліцеї № 28 почнуть поступово виводити зі складу навчального закладу початкову школу.

Нагадаємо, у зв’язку з анонсованою реформою середньої освіти, українські школи чекає переформатування. Законодавчо передбачено, що середня освіта ділиться на три ланки: початкова школа (1-4 класи), гімназія (5-9 класи) і ліцей (10-11, а з 2027 року – 10-12 класи). Початкова школа може функціонувати разом з гімназією, або ж гімназія може діяти в складі ліцею.

Тут є кілька нюансів. По-перше, початкова школа має бути від’єднана від інших навчальних закладів. В ідеалі – взагалі діяти в окремому корпусі. Навіть якщо початкова школа буде у складі гімназії, вона мусить мати окремий вхід не лише в навчальний корпус, а й, приміром, у спортивний зал (якщо початкова школа використовує зал гімназії). Ліцей навіть в тому вигляді, де у складі буде гімназія як структурний підрозділ, не повинен мати в своєму складі початкової школи.

Як зазначила Ірина Чебелюк, реформувати заклади розпочнуть з ліцею № 28. Після того, як фахівці вивчили потребу, з’ясувалося, що у новому навчальному році туди планували подати заяви батьки лише 14 першачків. Тож, вочевидь, такий клас недоцільно формувати. Натомість батькам пропонують віддати дітей до школи № 7.

«Зараз працюємо зі всіма батьками індивідуально, які хотіли віддавати дітей у 28-му школу. Є нормальні умови в сьомій школі, окремий блок, їдальня зроблена. А там ми будемо поступово з кожним роком виводити: не набираємо перший клас і зменшуватиметься початкова школа. Таким чином ми переведемо першу школу в формат ліцею», – пояснила заступниця міського голови.

Звичайно, погодилась вона, є серед батьків і невдоволені, які не хочуть водити дітей в 7 школу, бо вона розташована далі.

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Теги: школа, реформа, першачки, Луцьк
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