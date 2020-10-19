Представили керівника Луцької окружної прокуратури
Сьогодні, 13:20
Сьогодні, 19 березня 2021 року, керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук представив колективу новоствореної Луцької окружної прокуратури її керівника – Юрія Луцика.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
На представленні були присутні керівники правоохоронних органів, органів судової влади й місцевого самоврядування Луцька та Луцького району.
Нагадаємо, Від 15 березня в Україні розпочали роботу окружні прокуратури. На території Волинської області створили чотири окружних прокуратури: Володимир-Волинська окружна прокуратура, Луцька окружна прокуратура, Ковельська окружна прокуратура, Камінь-Каширськака окружна прокуратура. 17 березня представили керівників двох останніх окружних прокуратур.
“В Україні розпочали діяльність окружні прокуратури, усі їхні працівники успішно пройшли атестацію, довели свою професійну компетентність та доброчесність. Першочерговим Вашим завданням, як прокурора та керівника із великим досвідом роботи, є координація діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, особливо у бюджетній, земельній сфері, боротьбі з незаконним забудовами.
Територія юрисдикції Луцької окружної прокуратури велика, роботи багато, вартісний результат потребує спільних зусиль усіх правоохоронних органів. Також сподіваюся на ефективну співпрацю із іншими державними органами.
Упевнений – колектив окружної прокуратури зробить усе, аби результати його роботи були вартими поваги й довіри суспільства", - зауважив керівник обласної прокуратури, вітаючи Юрія Луцика із призначенням.
Довідково:
Юрій Луцик народився 17 жовтня 1972 року у місті Червонограді Львівської області.
Вищу освіту здобув у Львівському державному університеті імені Івана Франка.
В органах прокуратури – із 1996 року.
До призначення на посаду керівника Луцької окружної прокуратури очолював відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації у Волинській обласній прокуратурі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
На представленні були присутні керівники правоохоронних органів, органів судової влади й місцевого самоврядування Луцька та Луцького району.
Нагадаємо, Від 15 березня в Україні розпочали роботу окружні прокуратури. На території Волинської області створили чотири окружних прокуратури: Володимир-Волинська окружна прокуратура, Луцька окружна прокуратура, Ковельська окружна прокуратура, Камінь-Каширськака окружна прокуратура. 17 березня представили керівників двох останніх окружних прокуратур.
“В Україні розпочали діяльність окружні прокуратури, усі їхні працівники успішно пройшли атестацію, довели свою професійну компетентність та доброчесність. Першочерговим Вашим завданням, як прокурора та керівника із великим досвідом роботи, є координація діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, особливо у бюджетній, земельній сфері, боротьбі з незаконним забудовами.
Територія юрисдикції Луцької окружної прокуратури велика, роботи багато, вартісний результат потребує спільних зусиль усіх правоохоронних органів. Також сподіваюся на ефективну співпрацю із іншими державними органами.
Упевнений – колектив окружної прокуратури зробить усе, аби результати його роботи були вартими поваги й довіри суспільства", - зауважив керівник обласної прокуратури, вітаючи Юрія Луцика із призначенням.
Довідково:
Юрій Луцик народився 17 жовтня 1972 року у місті Червонограді Львівської області.
Вищу освіту здобув у Львівському державному університеті імені Івана Франка.
В органах прокуратури – із 1996 року.
До призначення на посаду керівника Луцької окружної прокуратури очолював відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації у Волинській обласній прокуратурі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Представили керівника Луцької окружної прокуратури
Сьогодні, 13:20
Квартира, будинок і кросовер: які статки має директорка луцького комбінату, що харчує учнів і студентів
Сьогодні, 12:49