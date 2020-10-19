Представили керівника Луцької окружної прокуратури

Сьогодні, 19 березня 2021 року, керівник Волинської обласної прокуратурипредставив колективу новоствореної Луцької окружної прокуратури її керівника –Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.На представленні були присутні керівники правоохоронних органів, органів судової влади й місцевого самоврядування Луцька та Луцького району.Нагадаємо, Від 15 березня в Україні розпочали роботу окружні прокуратури.Володимир-Волинська окружна прокуратура, Луцька окружна прокуратура, Ковельська окружна прокуратура, Камінь-Каширськака окружна прокуратура. 17 березня представили керівників“В Україні розпочали діяльність окружні прокуратури, усі їхні працівники успішно пройшли атестацію, довели свою професійну компетентність та доброчесність. Першочерговим Вашим завданням, як прокурора та керівника із великим досвідом роботи, є координація діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, особливо у бюджетній, земельній сфері, боротьбі з незаконним забудовами.Територія юрисдикції Луцької окружної прокуратури велика, роботи багато, вартісний результат потребує спільних зусиль усіх правоохоронних органів. Також сподіваюся на ефективну співпрацю із іншими державними органами.Упевнений – колектив окружної прокуратури зробить усе, аби результати його роботи були вартими поваги й довіри суспільства", - зауважив керівник обласної прокуратури, вітаючи Юрія Луцика із призначенням.і.