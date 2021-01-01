На Волині шерифи громад розкрили крадіжку
Сьогодні, 14:28
Поліцейські офіцери громад оперативно розкрили крадіжку телефону.
Про це повідомляють на офіційній сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".
Зазначають, 18 березня, близько 14-ї години дня, від жителя Ковельського району надійшла заява про те, що днями малознайома громадянка, перебуваючи у будинку, викрала його мобільний телефон. Заявник припустив, що гостя зробила це, поки господар будинку спав. Сума збитків становить близько 2000 гривень.
Проведеними заходами, по гарячих слідах, поліцейський офіцер Рівненська ТГ Василь Стернічук спільно з офіцерами Вишнівської ТГ Максимом Савошем та Богданом Остапчуком встановили, що до крадіжки телефону причетна раніше засуджена жінка. Проводяться необхідні слідчі дії.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".
Зазначають, 18 березня, близько 14-ї години дня, від жителя Ковельського району надійшла заява про те, що днями малознайома громадянка, перебуваючи у будинку, викрала його мобільний телефон. Заявник припустив, що гостя зробила це, поки господар будинку спав. Сума збитків становить близько 2000 гривень.
Проведеними заходами, по гарячих слідах, поліцейський офіцер Рівненська ТГ Василь Стернічук спільно з офіцерами Вишнівської ТГ Максимом Савошем та Богданом Остапчуком встановили, що до крадіжки телефону причетна раніше засуджена жінка. Проводяться необхідні слідчі дії.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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