Зловили на «гарячому»: у Луцьку викрили підпільний алкоцех





Про це



У рамках операції «Спирт» податкова міліція Волині спільно з працівниками УСБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність підпільного виробництва алкогольних напоїв.



У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, встановили, що лучанин розгорнув свою протиправну діяльність з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв на території дачної ділянки у Луцьку.



Весь процес незаконного виробництва, яке здійснювали у вкрай неприйнятних санітарних умовах, документально зафіксовали під час проведення обшуку. Більш того, правоохоронці в присутності понятих застали на «гарячому» зловмисників, які саме в той момент здійснювали розлив горілчаних виробів.



За попередньою інформацією, з’ясовали, що ймовірно фальсифікат реалізовували в «дрібних» торгових точках міста Луцька та Луцького району, а також через мережу Інтернет, зокрема через спільноту у мобільному мессенджері Viber.



Відтак, за результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучили готову алкогольну продукцію відомих торгових марок та 2000 літрів рідини з характерним запахом спирту, з якого в подальшому зловмисники планували виготовити чергову партію оковитої.



Крім того, вилучили обладнання для виготовлення фальсифікату, порожню тару, корки, етикетки, шланги, лійки. Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить більше 500 тисяч гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку припинили діяльність підпільного виробництва алкогольних напоїв.Про це повідомляє ДФС у Волинській області.У рамках операції «Спирт» податкова міліція Волині спільно з працівниками УСБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність підпільного виробництва алкогольних напоїв.У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, встановили, що лучанин розгорнув свою протиправну діяльність з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв на території дачної ділянки у Луцьку.Весь процес незаконного виробництва, яке здійснювали у вкрай неприйнятних санітарних умовах, документально зафіксовали під час проведення обшуку. Більш того, правоохоронці в присутності понятих застали на «гарячому» зловмисників, які саме в той момент здійснювали розлив горілчаних виробів.За попередньою інформацією, з’ясовали, що ймовірно фальсифікат реалізовували в «дрібних» торгових точках міста Луцька та Луцького району, а також через мережу Інтернет, зокрема через спільноту у мобільному мессенджері Viber.Відтак, за результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучили готову алкогольну продукцію відомих торгових марок та 2000 літрів рідини з характерним запахом спирту, з якого в подальшому зловмисники планували виготовити чергову партію оковитої.Крім того, вилучили обладнання для виготовлення фальсифікату, порожню тару, корки, етикетки, шланги, лійки. Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить більше 500 тисяч гривень.

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