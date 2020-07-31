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На Волині оштрафували горе-батька двох дітей, який не сплачував аліменти

На Волині оштрафували горе-батька двох дітей, який не сплачував аліменти
За невчасно сплачені аліменти житель Волині був оштрафований більш як на 25 тисяч гривень.

Про це повдіомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Волинській області.

82 535 грн державні виконавці Волині змусили сплатити мешканця Ратнівського району на утримання двох неповнолітніх дітей. З них 56 985 грн - це заборговані аліменти та 25 550 грн - штраф.

У Ратнівському районному відділі ДВС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) перебувало виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа Ратнівського районного суду від 11.09.2012 року про стягнення аліментів на утримання доньки та сина в розмірі по 350 грн щомісячно на кожну дитину, починаючи з 21.05.2012 року до досягнення старшою дитиною повноліття, з врахуванням індексації.

У результаті вжитих державним виконавцем заходів примусового виконання, а саме: встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України, праві керування транспортними засобами, праві користування вогнепальною зброєю, праві полювання, боржником сплачено всю суму заборгованості - 82 535 грн.

"Станом на 11 березня 2021 року територіальними відділами ДВС Волині винесено по 3 077 постанов стосовно кожної категорії обмежень", - зазначає начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) Тарас Грень.

Йдеться про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, керування автомобілем, користування зброєю і полювання).

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Теги: штраф, волинянин, горе-батько, аліменти
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