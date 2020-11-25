ТОП-10 найдорожчих автівок депутатів Волиньради





В будь-якому разі більшість із представників громади має у своєму розпорядженні автомобіль, а деколи й не один. Електронне декларування дозволяє дослідити автопарки публічних осіб, - пише



Під час дослідження жіурналісти використовували декларації за 2019 рік.



BMW X7 2019 року випуску (Володимир Бондар, "За майбутнє")





Володимир Бондар у політиці дуже давно. Був він і губернатором, і народним депутатом, і де-факто головним лісівником України. Проте минулу каденцію провів у ролі депутата обласної ради, а в 2020-у продовжив її ще на п'ять років, знову здобувши довіру громадян.



Окрім довіри, має Володимир Налькович і декілька доволі вартістних залізних "коней". Так, вершиною родинного автопарку є BMW X7 M50d 2019 року випуску. У декларації зазначено, що дружина Бондаря купила іномарку у 2019-му. Згідно з документом, її вартість становить – 3 060 944 гривень.



Окрім цього, дружина має Toyota RAV4 (2019 року) та Toyota Corolla (2016 року). Своєю чергою на Володимира Бондаря записано BMW X5 (2017 року).



Audi Q7 2017 року випуску (Олександр Тиводар, "За майбутнє")





Член виконавчого комітету Луцькради з 2015 року, керівник ГФ та ГО "Варта порядку" Олександр Тиводар вперше став депутатом у 2020 році, отримавши мандат в обласній раді. Тиводар, який 19 місяців відслужив в Афганістані, з середини 90-х обіймав керівні посади у кількох фірмах. З 2009-го – співзасновник ТОВ «Апейрон Буд», яке займається будівництвом.



У 2017-у його дружина Тетяна придбала AUDI Q7 (2017 року випуску). Відповідно до декларації, її вартість становить 2 128 758 гривень. На сайті AUTO.RIA ціни коливаються від 48 до 78 тисяч доларів.





Разом із цим у власності дружини є BMW X5 2013 року. Олександр Тиводар має право керування цим автомобілем.



BMW 530i 2017 року випуску (Павло Цибульський, "Європейська солідарність")



Лікаря ультразвукової діагностики Павла Цибульського вперше обрали депутатом у 2020 році за списками "Європейської солідарності" до Волинської обласної ради. Відповідно до його декларації, у 2017 році він придбав BMW 530i, яке вартує 1 230 000 гривень. На сайті AUTO.RIA ціни коливаються від 35 до 48 тисяч доларів.





LEXUS RX 200T 2016 року випуску (Юрій Сиротюк, "За майбутнє")





Бізнесмен Юрій Сиротюк був депутатом шостої каденції Нововолинської міської ради від "Партії регіонів". У 2014 році вийшов з лав політичної сили. А вже у 2020-у, будучи у списках "За майбутнє", обрався до Волиньради.



Чоловік декларує один траснпортний засіб, який він придбав у 2018-у. Це LEXUS RX 200T 2016 року випуску (вартість – 1 050 000 гривень). На сайті AUTO.RIA ціни коливаються від 37 до 48 тисяч доларів.





Mercedes Gl 2013 року випуску (Ірина Патлашинська, "Європейська солідарність")





Ірина Патлашинська – викладачка ВНУ імені Лесі Українки та заступниця генерального директора ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Вона донька засновника цієї будівельної компанії Віктора Чорнухи. У 2020 році її обрали депутаткою Волиньради за списками "Європейської солідарності".



У 2017-у вона придбала Mercedes Gl 2013 року випуску. На сайті AUTO.RIA ціни на різні модифікації коливаються від 28 до 51 тисяч доларів. Окрім цього, обраниця громади володіє Audi Q7 2006 року випуску та Porsche Panamera (2011 рік).







Toyota Land Cruiser 200 2008 року випуску (Віктор Козак, "За майбутнє")





Віктор Козак вперше став депутатом у 2014 році, обравшись у територіальному виборчому окрузі №11 як самовисуванець після складення повноважень членом Партії регіонів, заступником голови Волинської облдержадміністрації Віталієм Карпюком. В 2015 році він продовжив свою каденцію у складі "Європейської солідарності", а зараз представляє "За майбутнє".



Фінансовий директор ТОВ «Ідея» та ексголова Ковельської РДА ще з 2010-го їздить на Toyota Land Cruiser 200 2008 року випуску. На сайті AUTO.RIA ціни коливаються від 21 до 38 тисяч доларів.





Toyota Camry 2018 року випуску (Сергій Котюк, "Батьківщина")





Підприємець Сергій Котюк минулу каденцію провів депутатом Волинської обласної ради в складі "Радикальної партії Олега Ляшка". У 2020 році він знову став обранцем обласної громади, але цього разу за списками ВО "Батьківщина".



У 2018 році він придбав Toyota Camry (790 000 гривень). Його дружина має Citroen C3 2018 року випуску.







Audi Q 5 2016 року випуску (Андрій Козюра, ВО "Батьківщина")





Усю попередню каденцію Андрія Козюру раз у раз називали найдосвідченішим депутатом Луцької міської ради. Певно, йому настільки набридли ці регалії, що у 2020 році він перебрався до Волиньради, у яку "зайшов" під першим номером списку ВО "Батьківщина".



Власного транспорту Козюра у 2019-му не задекларував, проте він має керування двома автівками, якими володіє його батько. Йдеться про Audi Q 5 2016 року випуску (на сайті AUTO.RIA ціни коливаються від 23 до 28 тисяч доларів) та Toyota Camry 2002 року випуску.







Mazda CX-5 2018 року (Іван Мирка, "Європейська солідарність")





Ексдиректор департаменту інфраструктури і туризму Волинської облдержадміністрації Іван Мирка, який понад чотири роки провів у чиновницькому кріслі, у 2020 році став депутатом Волиньради.



Станом на сьогодні він працює заступником директора у родинному підприємстві "Шлях". У 2018-у його матір Світлана Мирка придбала автомобіль Mazda CX-5. Її син має право керування цією автівкою. На сайті AUTO.RIA ціни на неї коливаються від 20 до 28 тисяч доларів.







Окрім цього, сам Мирка має:



«Деу Ланос» 1998-го року випуску,

«Субару Імпреза» 2005-го року випуску,

«Chevrolet Aveo» 2006-го року випуску.



KIA Sportage 2017 року випуску (Віктор Олійник, ВО "Батьківщина")





Віктор Олійник – досвідчений політик, який доволі давно перебуває в одній команді з Юлією Тимошенко. Колись він вже обирався депутатом Волиньради, проте прослужив обласній громаді не довго, оскільки здобув мандат нардепа. З 2020 року очолює один із департаментів ВО "Батьківщина".



Пересувається політик на KIA Sportage 2017 року випуску. Відповідно до декларації, її вартість становить 799 000 гривень. На сайті AUTO.RIA ціни на неї коливаються від 16 до 24 тисяч доларів.







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Всього на 64-х депутатів припадає 101 автівка. Разом із цим 17 депутатів не задекларували жодного транспортного засобу. Зокрема ходять пішки заступники голови обласної ради: Григорій Пустовіт та Юрій Поліщук. Їхній шеф Григорій Недопад має у власності Volkswagen Golf 2013 року випуску та право керування на Volkswagen Tiguan.



Чимало транспорту є у ексмитника Романа Микитюка. Окрім десяти легкових та вантажних автомобілів, він має кілька причіпів, водні засоби та два літаки. Своєю чергою бізнесмен Микола Юнак задекларував п'ять автомобілів (три вантажних та два легкових), шість мотоциклів, квадроцикл та два вантажних фургони.



Багато сільськогосподарської техніки мають аграрії Тарас Шерблюк, Володимир Яренчук. Натомість у їхнього колеги за фахом Івана Смітюха, відповідно до декларації, немає нічого.



Лідерка "ЄС" Юлія Вусенко сидить за кермом Audi A3 2015 року, а головний свободівець Анатолій Вітів водить Ford Mondeo 2017-о. А ось у затятого рибалки Романа Карпюка автомобіля нема. Зате є човен.



У будь-якому разі головне не те, на чому їздять обранці громади. Важливо, як вони працюють та відстоюють інтереси своєї громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній раді – 64 депутати. Наприкінці жовтня минулого року їхній склад було оновлено, а в листопаді розпочалася восьма каденція, в якій ми побачили чимало нових, але разом із ними, багато старих облич.В будь-якому разі більшість із представників громади має у своєму розпорядженні автомобіль, а деколи й не один. Електронне декларування дозволяє дослідити автопарки публічних осіб, - пише "Конкурент" Під час дослідження жіурналісти використовували декларації за 2019 рік.Володимир Бондар у політиці дуже давно. Був він і губернатором, і народним депутатом, і де-факто головним лісівником України. Проте минулу каденцію провів у ролі депутата обласної ради, а в 2020-у продовжив її ще на п'ять років, знову здобувши довіру громадян.Окрім довіри, має Володимир Налькович і декілька доволі вартістних залізних "коней". Так, вершиною родинного автопарку є BMW X7 M50d 2019 року випуску. У декларації зазначено, що дружина Бондаря купила іномарку у 2019-му. Згідно з документом, її вартість становить – 3 060 944 гривень.Окрім цього, дружина має Toyota RAV4 (2019 року) та Toyota Corolla (2016 року). Своєю чергою на Володимира Бондаря записано BMW X5 (2017 року).Член виконавчого комітету Луцькради з 2015 року, керівник ГФ та ГО "Варта порядку" Олександр Тиводар вперше став депутатом у 2020 році, отримавши мандат в обласній раді. Тиводар, який 19 місяців відслужив в Афганістані, з середини 90-х обіймав керівні посади у кількох фірмах. З 2009-го – співзасновник ТОВ «Апейрон Буд», яке займається будівництвом.У 2017-у його дружина Тетяна придбала AUDI Q7 (2017 року випуску). Відповідно до декларації, її вартість становить 2 128 758 гривень. На сайті AUTO.RIA ціни коливаються від 48 до 78 тисяч доларів.Разом із цим у власності дружини є BMW X5 2013 року. Олександр Тиводар має право керування цим автомобілем.Лікаря ультразвукової діагностики Павла Цибульського вперше обрали депутатом у 2020 році за списками "Європейської солідарності" до Волинської обласної ради. Відповідно до його декларації, у 2017 році він придбав BMW 530i, яке вартує 1 230 000 гривень. На сайті AUTO.RIA ціни коливаються від 35 до 48 тисяч доларів.Бізнесмен Юрій Сиротюк був депутатом шостої каденції Нововолинської міської ради від "Партії регіонів". У 2014 році вийшов з лав політичної сили. А вже у 2020-у, будучи у списках "За майбутнє", обрався до Волиньради.Чоловік декларує один траснпортний засіб, який він придбав у 2018-у. Це LEXUS RX 200T 2016 року випуску (вартість – 1 050 000 гривень). На сайті AUTO.RIA ціни коливаються від 37 до 48 тисяч доларів.Ірина Патлашинська – викладачка ВНУ імені Лесі Українки та заступниця генерального директора ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Вона донька засновника цієї будівельної компанії Віктора Чорнухи. У 2020 році її обрали депутаткою Волиньради за списками "Європейської солідарності".У 2017-у вона придбала Mercedes Gl 2013 року випуску. На сайті AUTO.RIA ціни на різні модифікації коливаються від 28 до 51 тисяч доларів. Окрім цього, обраниця громади володіє Audi Q7 2006 року випуску та Porsche Panamera (2011 рік).Віктор Козак вперше став депутатом у 2014 році, обравшись у територіальному виборчому окрузі №11 як самовисуванець після складення повноважень членом Партії регіонів, заступником голови Волинської облдержадміністрації Віталієм Карпюком. В 2015 році він продовжив свою каденцію у складі "Європейської солідарності", а зараз представляє "За майбутнє".Фінансовий директор ТОВ «Ідея» та ексголова Ковельської РДА ще з 2010-го їздить на Toyota Land Cruiser 200 2008 року випуску. На сайті AUTO.RIA ціни коливаються від 21 до 38 тисяч доларів.Підприємець Сергій Котюк минулу каденцію провів депутатом Волинської обласної ради в складі "Радикальної партії Олега Ляшка". У 2020 році він знову став обранцем обласної громади, але цього разу за списками ВО "Батьківщина".У 2018 році він придбав Toyota Camry (790 000 гривень). Його дружина має Citroen C3 2018 року випуску.Усю попередню каденцію Андрія Козюру раз у раз називали найдосвідченішим депутатом Луцької міської ради. Певно, йому настільки набридли ці регалії, що у 2020 році він перебрався до Волиньради, у яку "зайшов" під першим номером списку ВО "Батьківщина".Власного транспорту Козюра у 2019-му не задекларував, проте він має керування двома автівками, якими володіє його батько. Йдеться про Audi Q 5 2016 року випуску (на сайті AUTO.RIA ціни коливаються від 23 до 28 тисяч доларів) та Toyota Camry 2002 року випуску.Ексдиректор департаменту інфраструктури і туризму Волинської облдержадміністрації Іван Мирка, який понад чотири роки провів у чиновницькому кріслі, у 2020 році став депутатом Волиньради.Станом на сьогодні він працює заступником директора у родинному підприємстві "Шлях". У 2018-у його матір Світлана Мирка придбала автомобіль Mazda CX-5. Її син має право керування цією автівкою. На сайті AUTO.RIA ціни на неї коливаються від 20 до 28 тисяч доларів.Окрім цього, сам Мирка має:«Деу Ланос» 1998-го року випуску,«Субару Імпреза» 2005-го року випуску,«Chevrolet Aveo» 2006-го року випуску.Віктор Олійник – досвідчений політик, який доволі давно перебуває в одній команді з Юлією Тимошенко. Колись він вже обирався депутатом Волиньради, проте прослужив обласній громаді не довго, оскільки здобув мандат нардепа. З 2020 року очолює один із департаментів ВО "Батьківщина".Пересувається політик на KIA Sportage 2017 року випуску. Відповідно до декларації, її вартість становить 799 000 гривень. На сайті AUTO.RIA ціни на неї коливаються від 16 до 24 тисяч доларів.***

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