У Луцьку п'яний водій втікав від патрульних та спричинив ДТП





Про це



Вчора, 18 березня вдень на вулиці Львівській патрульні помітили, як водій транспортного засобу Opel Vectra порушив правила дорожнього руху. Керманич здійснив маневр повороту праворуч, не ввімкнувши відповідний сигнал повороту.



Правоохоронці подали сигнал про зупинку, однак водій проігнорував законну вимогу та продовжив рух з порушеннями ПДР. У результаті недотримання безпечної швидкості руху та безпечної дистанції, керманич здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб.



Патрульні затримали порушника. У 26-річного чоловіка, який керував автомобілем, виявили ознаки алкогольного сп’яніння.



Водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння.



На нього склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.



Рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування прийматиме суд.

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