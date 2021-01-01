Голову волинських «Слуг Народу» Валерія Стернійчука обрали до вищого керівного органу партії*

На XI з’їзді партії «Слуга Народу» створили нові вищі керівні органи, надали широкі повноваження первинним осередкам та встановили курс на потужний зворотний зв’язок із регіонами.Після місцевих виборів «Слуга Народу» стала всеукраїнською партією із тисячею фракцій у місцевих радах, які налічують більше 6 тис. депутатів та понад 220 голів рад різного рівня.Партія планує активно співпрацювати з регіонами та допомагати у розвитку громад по всій країні. Для цього на XI з’їзді у Києві «Слуга Народу» змінила свою структуру та надала широкі повноваження місцевим організаціям і первинним осередкам.У структурі партії з’явилися нові вищі керівні органи: Політична рада та Національна рада громад. Політична рада розроблятиме тактику і стратегію у взаємодії з експертною спільнотою й громадянським суспільством. А функція Національної ради громад – обговорювати проєкти державних рішень у сфері місцевого самоврядування та регіональну політику.На регіональному рівні створять таку ж структуру керівних органів: Політична рада області та Рада громад області. До неї увійдуть керівники місцевих організацій.«Така структура дозволить забезпечити максимальну участь членів партії не лише в ухваленні, а й у розробці партійних рішень», – пояснив голова партії «Слуга Народу»Регіональні організації зможуть відкликати депутатів місцевих рад за народною ініціативою. Таким чином партія отримає зворотний зв’язок із громадою через партійців на місцях.«Маю честь попрацювати у «Національній раді громад», цей новий, вищий керівний орган партії «Слуга Народу» буде напрацьовувати цікаві та корисні ініціативи у різних сферах, та втілювати їх на регіональному рівні. Разом з колегами будемо впроваджувати проєкти державних рішень у сфері місцевого самоврядування, в свою чергу місцеві депутати та активісти зможуть долучатись до цього процесу та напряму брати участь в прийнятті важливих рішень для свого регіону», - розповівНародний депутат України та голова Волинської обласної організації