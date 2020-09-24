Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО





Захід провели в рамках екологічної акції “Ековесна — 2021”, яка стартувала 16 березня, - йдеться на сайті Луцькради.



У толоці брали участь колективи Волинського національного університету імені Лесі України, фахового коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки, Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ, регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, Державної екологічної інспекції у Волинській області, рекреаційного комплексу “Сіті-парк”, Волинського краєзнавчого музею, Палацу учнівської молоді, ЖКП № 3, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”.

Загалом до заходу долучились понад 200 учасників.



В ході акції ліквідували засмічення вздовж русла річки довжиною 3 км з двох сторін, розчистили 5 заторів у руслі річки.



На сортувальну станцію “Луцькспецкомунтранс” вивезли 2 вантажівки твердих побутових відходів, загальним об’ємом понад 20 куб. м.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В центральній частині Луцька у п'ятницю, 19 березня, відбулась толока з прибирання прибережної смуги річки Сапалаївка.Захід провели в рамках екологічної акції “Ековесна — 2021”, яка стартувала 16 березня, - йдеться на сайті Луцькради.У толоці брали участь колективи Волинського національного університету імені Лесі України, фахового коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки, Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ, регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, Державної екологічної інспекції у Волинській області, рекреаційного комплексу “Сіті-парк”, Волинського краєзнавчого музею, Палацу учнівської молоді, ЖКП № 3, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”.Загалом до заходу долучились понад 200 учасників.В ході акції ліквідували засмічення вздовж русла річки довжиною 3 км з двох сторін, розчистили 5 заторів у руслі річки.На сортувальну станцію “Луцькспецкомунтранс” вивезли 2 вантажівки твердих побутових відходів, загальним об’ємом понад 20 куб. м.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію