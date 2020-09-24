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Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО

Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
В центральній частині Луцька у п'ятницю, 19 березня, відбулась толока з прибирання прибережної смуги річки Сапалаївка.

Захід провели в рамках екологічної акції “Ековесна — 2021”, яка стартувала 16 березня, - йдеться на сайті Луцькради.

У толоці брали участь колективи Волинського національного університету імені Лесі України, фахового коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки, Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ, регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, Державної екологічної інспекції у Волинській області, рекреаційного комплексу “Сіті-парк”, Волинського краєзнавчого музею, Палацу учнівської молоді, ЖКП № 3, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”.
Загалом до заходу долучились понад 200 учасників.

В ході акції ліквідували засмічення вздовж русла річки довжиною 3 км з двох сторін, розчистили 5 заторів у руслі річки.

На сортувальну станцію “Луцькспецкомунтранс” вивезли 2 вантажівки твердих побутових відходів, загальним об’ємом понад 20 куб. м.

Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО

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Теги: толока, прибирання, Луцьк
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Коментарі 2
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Я би вийшов на якусь толоку, щоб начистити табло худобі, котра все кругом засир\є...
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Куди ти вийдеш додік. Ти зі свого домашнього затишка та крісла вийти не можеш: їсиш, спиш та пісяєш біля свого комп'ютера.
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