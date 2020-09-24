Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
Сьогодні, 15:33
В центральній частині Луцька у п'ятницю, 19 березня, відбулась толока з прибирання прибережної смуги річки Сапалаївка.
Захід провели в рамках екологічної акції “Ековесна — 2021”, яка стартувала 16 березня, - йдеться на сайті Луцькради.
У толоці брали участь колективи Волинського національного університету імені Лесі України, фахового коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки, Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ, регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, Державної екологічної інспекції у Волинській області, рекреаційного комплексу “Сіті-парк”, Волинського краєзнавчого музею, Палацу учнівської молоді, ЖКП № 3, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”.
Загалом до заходу долучились понад 200 учасників.
В ході акції ліквідували засмічення вздовж русла річки довжиною 3 км з двох сторін, розчистили 5 заторів у руслі річки.
На сортувальну станцію “Луцькспецкомунтранс” вивезли 2 вантажівки твердих побутових відходів, загальним об’ємом понад 20 куб. м.
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Захід провели в рамках екологічної акції “Ековесна — 2021”, яка стартувала 16 березня, - йдеться на сайті Луцькради.
У толоці брали участь колективи Волинського національного університету імені Лесі України, фахового коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки, Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ, регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, Державної екологічної інспекції у Волинській області, рекреаційного комплексу “Сіті-парк”, Волинського краєзнавчого музею, Палацу учнівської молоді, ЖКП № 3, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”.
Загалом до заходу долучились понад 200 учасників.
В ході акції ліквідували засмічення вздовж русла річки довжиною 3 км з двох сторін, розчистили 5 заторів у руслі річки.
На сортувальну станцію “Луцькспецкомунтранс” вивезли 2 вантажівки твердих побутових відходів, загальним об’ємом понад 20 куб. м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Я би вийшов на якусь толоку, щоб начистити табло худобі, котра все кругом засир\є...
Куди ти вийдеш додік. Ти зі свого домашнього затишка та крісла вийти не можеш: їсиш, спиш та пісяєш біля свого комп'ютера.
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