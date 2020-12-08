Чим багатий міський голова Луцька Ігор Поліщук

Ігор Поліщук задекларував квартиру у спільній власності, автівки матері та вітчима, а також чимало грошей готівкою.



Про це йдеться у відповідному документі за 2020 рік, опублікованому на сайті



Ігор Поліщук має у спільній власності разом із матір'ю Мариною, братом Русланом та вітчимом Володимиром квартиру в Зміїнці на 68 кв. м, земельну ділянку в Поляні Турійського району на 0,055 га, де зареєстрований об'єкт незавершеного будівництва - дачний будинок на 75 кв. м. Його вітчим володіє двома гаражами у Зміїнці.



Мер Луцька не має у власності жодних транспортних засобів. Натомість мати їздить на Volkswagen Polo 2015 року випуску за 165 200 гривень, вітчим кермує BMW 745D 2008 року випуску за 364 000 гривень.



У 2020 році Ігор Поліщук заробив 431 815 гривень, тобто приблизно майже 36 тисяч у місяць. Марина Поліщук за рік заробила 249 456 гривень в управлінні освіти. Володимир Поліщук отримав 87 933 гривні пенсії, 578 613 гривень від МВС України за незаконну люстрацію та 9538 гривень субсидії. Руслан Поліщук заробив 73241 гривню у Сервісному центрі МВС у Волинській області, 130 319 - у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області, а також отримав 412 500 гривень доходу від відчуження рухомого майна.



Готівкою тримає міський голова Луцька 51 500 доларів та 90 000 гривень, тобто приблизно 1,5 мільйона гривень, на рахунку у банку - 2355 гривень. Вітчим Поліщука має 4000 доларів та 577 000 гривень готівкою, брат - 7000 доларів та 412 500 гривень, мати - 100 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міський головазадекларував квартиру у спільній власності, автівки матері та вітчима, а також чимало грошей готівкою.Про це йдеться у відповідному документі за 2020 рік, опублікованому на сайті НАЗК Ігор Поліщук має у спільній власності разом із матір'ю, братомта вітчимомквартиру в Зміїнці на 68 кв. м, земельну ділянку в Поляні Турійського району на 0,055 га, де зареєстрований об'єкт незавершеного будівництва - дачний будинок на 75 кв. м. Його вітчим володіє двома гаражами у Зміїнці.Мер Луцька не має у власності жодних транспортних засобів. Натомість мати їздить на Volkswagen Polo 2015 року випуску за 165 200 гривень, вітчим кермує BMW 745D 2008 року випуску за 364 000 гривень.У 2020 році Ігор Поліщук заробив 431 815 гривень, тобто приблизно майже 36 тисяч у місяць. Марина Поліщук за рік заробила 249 456 гривень в управлінні освіти. Володимир Поліщук отримав 87 933 гривні пенсії, 578 613 гривень від МВС України за незаконну люстрацію та 9538 гривень субсидії. Руслан Поліщук заробив 73241 гривню у Сервісному центрі МВС у Волинській області, 130 319 - у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області, а також отримав 412 500 гривень доходу від відчуження рухомого майна.Готівкою тримає міський голова Луцька 51 500 доларів та 90 000 гривень, тобто приблизно 1,5 мільйона гривень, на рахунку у банку - 2355 гривень. Вітчим Поліщука має 4000 доларів та 577 000 гривень готівкою, брат - 7000 доларів та 412 500 гривень, мати - 100 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію