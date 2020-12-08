Чим багатий міський голова Луцька Ігор Поліщук
Сьогодні, 15:48
Луцький міський голова Ігор Поліщук задекларував квартиру у спільній власності, автівки матері та вітчима, а також чимало грошей готівкою.
Про це йдеться у відповідному документі за 2020 рік, опублікованому на сайті НАЗК.
Ігор Поліщук має у спільній власності разом із матір'ю Мариною, братом Русланом та вітчимом Володимиром квартиру в Зміїнці на 68 кв. м, земельну ділянку в Поляні Турійського району на 0,055 га, де зареєстрований об'єкт незавершеного будівництва - дачний будинок на 75 кв. м. Його вітчим володіє двома гаражами у Зміїнці.
Мер Луцька не має у власності жодних транспортних засобів. Натомість мати їздить на Volkswagen Polo 2015 року випуску за 165 200 гривень, вітчим кермує BMW 745D 2008 року випуску за 364 000 гривень.
У 2020 році Ігор Поліщук заробив 431 815 гривень, тобто приблизно майже 36 тисяч у місяць. Марина Поліщук за рік заробила 249 456 гривень в управлінні освіти. Володимир Поліщук отримав 87 933 гривні пенсії, 578 613 гривень від МВС України за незаконну люстрацію та 9538 гривень субсидії. Руслан Поліщук заробив 73241 гривню у Сервісному центрі МВС у Волинській області, 130 319 - у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області, а також отримав 412 500 гривень доходу від відчуження рухомого майна.
Готівкою тримає міський голова Луцька 51 500 доларів та 90 000 гривень, тобто приблизно 1,5 мільйона гривень, на рахунку у банку - 2355 гривень. Вітчим Поліщука має 4000 доларів та 577 000 гривень готівкою, брат - 7000 доларів та 412 500 гривень, мати - 100 000 гривень.
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Про це йдеться у відповідному документі за 2020 рік, опублікованому на сайті НАЗК.
Ігор Поліщук має у спільній власності разом із матір'ю Мариною, братом Русланом та вітчимом Володимиром квартиру в Зміїнці на 68 кв. м, земельну ділянку в Поляні Турійського району на 0,055 га, де зареєстрований об'єкт незавершеного будівництва - дачний будинок на 75 кв. м. Його вітчим володіє двома гаражами у Зміїнці.
Мер Луцька не має у власності жодних транспортних засобів. Натомість мати їздить на Volkswagen Polo 2015 року випуску за 165 200 гривень, вітчим кермує BMW 745D 2008 року випуску за 364 000 гривень.
У 2020 році Ігор Поліщук заробив 431 815 гривень, тобто приблизно майже 36 тисяч у місяць. Марина Поліщук за рік заробила 249 456 гривень в управлінні освіти. Володимир Поліщук отримав 87 933 гривні пенсії, 578 613 гривень від МВС України за незаконну люстрацію та 9538 гривень субсидії. Руслан Поліщук заробив 73241 гривню у Сервісному центрі МВС у Волинській області, 130 319 - у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області, а також отримав 412 500 гривень доходу від відчуження рухомого майна.
Готівкою тримає міський голова Луцька 51 500 доларів та 90 000 гривень, тобто приблизно 1,5 мільйона гривень, на рахунку у банку - 2355 гривень. Вітчим Поліщука має 4000 доларів та 577 000 гривень готівкою, брат - 7000 доларів та 412 500 гривень, мати - 100 000 гривень.
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