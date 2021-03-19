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Виробники вакцин не відповідатимуть за ймовірні ризики: у Раді прийняли відповідний закон

Виробники вакцин не відповідатимуть за ймовірні ризики: у Раді прийняли відповідний закон
Верховна Рада звільнила виробників вакцин від відповідальності за можливі ризики щеплення.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Відтак, 236 народних депутатів проголосували за закон «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання».

Законопроєкт вносить зміни до ЗУ «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання.

З урахуванням обставин, за яких розробили вакцини проти COVID-19, які використовують в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок їх застосування.

Документ ухвалили для забезпечення можливості отримання Україною вакцини в межах механізму COVAX.

Також від відповідальності будуть звільнені медпрацівники, які проводили щеплення, якщо вони діяли згідно з інструкцією виробника імунобіологічного препарату.

«Медичні працівники, які проводять щеплення, звільняються від відповідальності у разі, якщо вони діють згідно з інструкцією про застосування вакцин від COVID-19. Окрім того, уряду доручається в двотижневий термін розробити нормативно-правові акти, які дозволять державі оплачувати компенсацій громадянам у разі виникнення ускладнень від вакцинації», - заявив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Теги: Україна, вакцина, виробники, медпрацівники, Верховна Рада, законопроєкт
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